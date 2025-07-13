Салат с тунцом, яйцами и овощами — легкий и вкусный рецепт для выходного дня

Легкий салат, как воскресное утро — простой вкусный рецепт
Этот салат создан для моментов, когда хочется чего-то простого, свежего и по-домашнему вкусного. Сочные овощи, нежный тунец, яйцо и легкая заправка без майонеза — именно тот вариант, который не перегружает, но дарит удовольствие.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- латук — горсть листьев;
- помидоры — 1-2 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- тунец (в собственном соку или в масле) — 150 г;
- масло — 3 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Латук промыть, обсушить и нарвать руками в глубокую миску.
Помидоры и огурец нарезать ломтиками. Яйца сварить вкрутую, остудить и разрезать на четвертинки.
Добавить в миску овощи, яйца и размятый тунец.
Отдельно смешать масло, соевый соус, лимонный сок и щепотку соли — этим соусом заправить салат перед подачей. Салат подать сразу после приготовления, чтобы он сохранил свежесть и легкость.
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