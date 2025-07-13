Салат с тунцом, яйцами и овощами — легкий и вкусный рецепт для выходного дня

Салат с овощами и тунцом и тунцом. Фото: кадр из видео

Этот салат создан для моментов, когда хочется чего-то простого, свежего и по-домашнему вкусного. Сочные овощи, нежный тунец, яйцо и легкая заправка без майонеза — именно тот вариант, который не перегружает, но дарит удовольствие.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

латук — горсть листьев;

помидоры — 1-2 шт.;

огурец — 1 шт.;

яйца — 4 шт.;

тунец (в собственном соку или в масле) — 150 г;

масло — 3 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Латук промыть, обсушить и нарвать руками в глубокую миску.

Листья салата. Фото: кадр из видео

Помидоры и огурец нарезать ломтиками. Яйца сварить вкрутую, остудить и разрезать на четвертинки.

Нарезанные яйца и овощи. Фото: кадр из видео

Добавить в миску овощи, яйца и размятый тунец.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Отдельно смешать масло, соевый соус, лимонный сок и щепотку соли — этим соусом заправить салат перед подачей. Салат подать сразу после приготовления, чтобы он сохранил свежесть и легкость.

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