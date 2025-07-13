Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Легкий салат, как воскресное утро — простой вкусный рецепт arrow

Легкий салат, как воскресное утро — простой вкусный рецепт

13 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с тунцом, яйцами и овощами — легкий и вкусный рецепт для выходного дня
Салат с овощами и тунцом и тунцом. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат создан для моментов, когда хочется чего-то простого, свежего и по-домашнему вкусного. Сочные овощи, нежный тунец, яйцо и легкая заправка без майонеза — именно тот вариант, который не перегружает, но дарит удовольствие.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • латук — горсть листьев;
  • помидоры — 1-2 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • тунец (в собственном соку или в масле) — 150 г;
  • масло — 3 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Латук промыть, обсушить и нарвать руками в глубокую миску.

смачний салат з тунцем
Листья салата. Фото: кадр из видео

Помидоры и огурец нарезать ломтиками. Яйца сварить вкрутую, остудить и разрезать на четвертинки.

рецепт салату на літо
Нарезанные яйца и овощи. Фото: кадр из видео

Добавить в миску овощи, яйца и размятый тунец.

рецепт салату з тунцем
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Отдельно смешать масло, соевый соус, лимонный сок и щепотку соли — этим соусом заправить салат перед подачей. Салат подать сразу после приготовления, чтобы он сохранил свежесть и легкость.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего 3 продукта, а получается так вкусно и недорого.

овощи помидор салат рецепт тунец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации