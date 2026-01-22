Лінива грибна запіканка з печерицями за 20 хвилин — простий рецепт

Лінива грибна запіканка за 20 хвилин — знадобиться 600 г печериць
Ця грибна запіканка — ідеальний варіант для тих, хто цінує прості й надійні рецепти. Вона готується з доступних інгредієнтів, не потребує тривалої підготовки й завжди виходить ніжною та ароматною. Печериці, сир і вершкова заливка створюють збалансований смак без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- печериці — 600 г.;
- салатне листя або шпинат — 100 г.;
- сметана 20% або натуральний йогурт — 150 г.;
- вершковий крем-сир — 150 г.;
- сир твердий — 100 г.;
- яйця — 2 шт.;
- олія — 1 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування
Печериці ретельно промити, добре обсушити та нарізати шматочками довільного розміру. Кілька грибів залишити цілими, нарізати тонкими слайсами та відкласти для декору.
На розігріту сковороду додати олію, викласти подрібнені печериці та обсмажувати до м’якості, поки гриби не випустять сік і не стануть злегка рум’яними. Окремо на сухій або злегка змащеній сковороді обсмажувати грибні слайси до золотистого кольору з обох боків.
До обсмажених грибів додати сіль і чорний перець, перемішати. Додати салатне листя або шпинат і прогріти кілька хвилин, поки зелень зменшиться в об’ємі та стане м’якою. Зняти сковороду з вогню та перекласти грибну масу у велику миску.
До ще теплої суміші додати сметану або натуральний йогурт, яйця та вершковий крем-сир. Ретельно перемішати до однорідної консистенції. Додати натертий твердий сир, знову перемішати й обов’язково спробувати на смак, за потреби скоригувати кількість солі та перцю.
Готову масу перекласти у форму для запікання, акуратно розрівняти поверхню. Зверху викласти обсмажені грибні слайси. Запікати 20-25 хвилин в заздалегідь розігрітій духовці при 180 °C до повної готовності, поки запіканка не схопиться та не стане рум’яною зверху. Дати страві трохи охолонути, після чого нарізати та подавати.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки.
Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.
Читайте Новини.LIVE!