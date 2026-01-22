Лінива грибна запіканка з печерицями за 20 хвилин — простий рецепт

Грибна запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця грибна запіканка — ідеальний варіант для тих, хто цінує прості й надійні рецепти. Вона готується з доступних інгредієнтів, не потребує тривалої підготовки й завжди виходить ніжною та ароматною. Печериці, сир і вершкова заливка створюють збалансований смак без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

печериці — 600 г.;

салатне листя або шпинат — 100 г.;

сметана 20% або натуральний йогурт — 150 г.;

вершковий крем-сир — 150 г.;

сир твердий — 100 г.;

яйця — 2 шт.;

олія — 1 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування

Печериці ретельно промити, добре обсушити та нарізати шматочками довільного розміру. Кілька грибів залишити цілими, нарізати тонкими слайсами та відкласти для декору.

Смажені печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

На розігріту сковороду додати олію, викласти подрібнені печериці та обсмажувати до м’якості, поки гриби не випустять сік і не стануть злегка рум’яними. Окремо на сухій або злегка змащеній сковороді обсмажувати грибні слайси до золотистого кольору з обох боків.

Приготування запіканки. Фото: smakuiemo.com.ua

До обсмажених грибів додати сіль і чорний перець, перемішати. Додати салатне листя або шпинат і прогріти кілька хвилин, поки зелень зменшиться в об’ємі та стане м’якою. Зняти сковороду з вогню та перекласти грибну масу у велику миску.

Грибна маса у формі для запікання. Фото: smakuiemo.com.ua

До ще теплої суміші додати сметану або натуральний йогурт, яйця та вершковий крем-сир. Ретельно перемішати до однорідної консистенції. Додати натертий твердий сир, знову перемішати й обов’язково спробувати на смак, за потреби скоригувати кількість солі та перцю.

Готова запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову масу перекласти у форму для запікання, акуратно розрівняти поверхню. Зверху викласти обсмажені грибні слайси. Запікати 20-25 хвилин в заздалегідь розігрітій духовці при 180 °C до повної готовності, поки запіканка не схопиться та не стане рум’яною зверху. Дати страві трохи охолонути, після чого нарізати та подавати.

