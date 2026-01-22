Ленивая грибная запеканка с шампиньонами за 20 минут — простой рецепт

Ленивая грибная запеканка за 20 минут — нужно 600 г шампиньонов
Эта грибная запеканка — идеальный вариант для тех, кто ценит простые и надежные рецепты. Она готовится из доступных ингредиентов, не требует длительной подготовки и всегда получается нежной и ароматной. Шампиньоны, сыр и сливочная заливка создают сбалансированный вкус без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 600 г;
- салатные листья или шпинат — 100 г;
- сметана 20% или натуральный йогурт — 150 г;
- сливочный крем-сыр — 150 г;
- сыр твердый — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло — 1 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу.
Способ приготовления
Шампиньоны тщательно промыть, хорошо обсушить и нарезать кусочками произвольного размера. Несколько грибов оставить целыми, нарезать тонкими слайсами и отложить для декора.
На разогретую сковороду добавить масло, выложить измельченные шампиньоны и обжаривать до мягкости, пока грибы не выпустят сок и не станут слегка румяными. Отдельно на сухой или слегка смазанной сковороде обжаривать грибные слайсы до золотистого цвета с обеих сторон.
К обжаренным грибам добавить соль и черный перец, перемешать. Добавить салатные листья или шпинат и прогреть несколько минут, пока зелень уменьшится в объеме и станет мягкой. Снять сковороду с огня и переложить грибную массу в большую миску.
К еще теплой смеси добавить сметану или натуральный йогурт, яйца и сливочный крем-сыр. Тщательно перемешать до однородной консистенции. Добавить натертый твердый сыр, снова перемешать и обязательно попробовать на вкус, при необходимости скорректировать количество соли и перца.
Готовую массу переложить в форму для запекания, аккуратно разровнять поверхность. Сверху выложить обжаренные грибные слайсы. Запекать 20-25 минут в заранее разогретой духовке при 180 °C до полной готовности, пока запеканка не схватится и не станет румяной сверху. Дать блюду немного остыть, после чего нарезать и подавать.
