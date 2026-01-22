Ленивая грибная запеканка с шампиньонами за 20 минут — простой рецепт

Грибная запеканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта грибная запеканка — идеальный вариант для тех, кто ценит простые и надежные рецепты. Она готовится из доступных ингредиентов, не требует длительной подготовки и всегда получается нежной и ароматной. Шампиньоны, сыр и сливочная заливка создают сбалансированный вкус без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

шампиньоны — 600 г;

салатные листья или шпинат — 100 г;

сметана 20% или натуральный йогурт — 150 г;

сливочный крем-сыр — 150 г;

сыр твердый — 100 г;

яйца — 2 шт.;

масло — 1 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу.

Способ приготовления

Шампиньоны тщательно промыть, хорошо обсушить и нарезать кусочками произвольного размера. Несколько грибов оставить целыми, нарезать тонкими слайсами и отложить для декора.

Жареные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

На разогретую сковороду добавить масло, выложить измельченные шампиньоны и обжаривать до мягкости, пока грибы не выпустят сок и не станут слегка румяными. Отдельно на сухой или слегка смазанной сковороде обжаривать грибные слайсы до золотистого цвета с обеих сторон.

Приготовление запеканки. Фото: smakuiemo.com.ua

К обжаренным грибам добавить соль и черный перец, перемешать. Добавить салатные листья или шпинат и прогреть несколько минут, пока зелень уменьшится в объеме и станет мягкой. Снять сковороду с огня и переложить грибную массу в большую миску.

Грибная масса в форме для запекания. Фото: smakuiemo.com.ua

К еще теплой смеси добавить сметану или натуральный йогурт, яйца и сливочный крем-сыр. Тщательно перемешать до однородной консистенции. Добавить натертый твердый сыр, снова перемешать и обязательно попробовать на вкус, при необходимости скорректировать количество соли и перца.

Готовая запеканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую массу переложить в форму для запекания, аккуратно разровнять поверхность. Сверху выложить обжаренные грибные слайсы. Запекать 20-25 минут в заранее разогретой духовке при 180 °C до полной готовности, пока запеканка не схватится и не станет румяной сверху. Дать блюду немного остыть, после чего нарезать и подавать.

