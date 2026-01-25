Ліниві зрази з бринзою — швидкий та простий рецепт з 4 інгредієнтів

Ліниві зрази з бринзою. Фото: кадр з відео

Ліниві зрази з бринзою виходять ніжними, соковитими та дуже швидкими у приготуванні. Для цієї страви потрібно лише кілька інгредієнтів, а результат завжди радує насиченим смаком і м’якою текстурою. Ідеальний варіант для обіду чи вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

картопля — 800 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 250 г;

бринза — 150–200 г;

сіль і перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та відварити до готовності, після чого добре розім’яти у пюре. Додати яйця, борошно, сіль і перець, перемішати до однорідного м’якого тіста.

Картопля та борошно. Фото: кадр з відео

Бринзу нарізати або розкришити та додати у центр порцій тіста. Формувати невеликі зрази, щільно защипуючи краї, щоб начинка не витікала.

Зрази на столі. Фото: кадр з відео

На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажувати зрази з обох боків до золотистої скоринки.

Смажені зрази. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими, за бажанням з вершковим соусом або сметаною.

