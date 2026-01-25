Ліниві зрази з бринзою — швидкий та простий рецепт з 4 інгредієнтів

Ліниві зрази з бринзою — знадобиться всього 4 інгредієнти
Ліниві зрази з бринзою виходять ніжними, соковитими та дуже швидкими у приготуванні. Для цієї страви потрібно лише кілька інгредієнтів, а результат завжди радує насиченим смаком і м’якою текстурою. Ідеальний варіант для обіду чи вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля — 800 г;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 250 г;
- бринза — 150–200 г;
- сіль і перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Картоплю очистити та відварити до готовності, після чого добре розім’яти у пюре. Додати яйця, борошно, сіль і перець, перемішати до однорідного м’якого тіста.
Бринзу нарізати або розкришити та додати у центр порцій тіста. Формувати невеликі зрази, щільно защипуючи краї, щоб начинка не витікала.
На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажувати зрази з обох боків до золотистої скоринки.
Подавати гарячими, за бажанням з вершковим соусом або сметаною.
