Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Ліниві зрази з бринзою — знадобиться всього 4 інгредієнти

Ліниві зрази з бринзою — знадобиться всього 4 інгредієнти

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 01:04
Ліниві зрази з бринзою — швидкий та простий рецепт з 4 інгредієнтів
Ліниві зрази з бринзою. Фото: кадр з відео

Ліниві зрази з бринзою виходять ніжними, соковитими та дуже швидкими у приготуванні. Для цієї страви потрібно лише кілька інгредієнтів, а результат завжди радує насиченим смаком і м’якою текстурою. Ідеальний варіант для обіду чи вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 800 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 250 г;
  • бринза — 150–200 г;
  • сіль і перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та відварити до готовності, після чого добре розім’яти у пюре. Додати яйця, борошно, сіль і перець, перемішати до однорідного м’якого тіста.

рецепт зразів
Картопля та борошно. Фото: кадр з відео

Бринзу нарізати або розкришити та додати у центр порцій тіста. Формувати невеликі зрази, щільно защипуючи краї, щоб начинка не витікала.

ліниві зрази з бринзою
Зрази на столі. Фото: кадр з відео

На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажувати зрази з обох боків до золотистої скоринки.

рецепт лінивих зразів з бринзою
Смажені зрази. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими, за бажанням з вершковим соусом або сметаною.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.

Деруни картопля рецепт Українська кухня зрази з грибами
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації