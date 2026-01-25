Ленивые зразы с брынзой — быстрый и простой рецепт из 4 ингредиентов

Ленивые зразы с брынзой — понадобится всего 4 ингредиента
Ленивые зразы с брынзой получаются нежными, сочными и очень быстрыми в приготовлении. Для этого блюда нужно всего несколько ингредиентов, а результат всегда радует насыщенным вкусом и мягкой текстурой. Идеальный вариант для обеда или ужина.
Вам понадобится:
- картофель — 800 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 250 г;
- брынза — 150-200 г;
- соль и перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Картофель очистить и отварить до готовности, после чего хорошо размять в пюре. Добавить яйца, муку, соль и перец, перемешать до однородного мягкого теста.
Брынзу нарезать или раскрошить и добавить в центр порций теста. Формировать небольшие зразы, плотно защипывая края, чтобы начинка не вытекала.
На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжаривать зразы с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавать горячими, по желанию со сливочным соусом или сметаной.
