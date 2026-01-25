Видео
Ленивые зразы с брынзой — понадобится всего 4 ингредиента

Дата публикации 25 января 2026 01:04
Ленивые зразы с брынзой — быстрый и простой рецепт из 4 ингредиентов
Ленивые зразы с брынзой. Фото: кадр из видео

Ленивые зразы с брынзой получаются нежными, сочными и очень быстрыми в приготовлении. Для этого блюда нужно всего несколько ингредиентов, а результат всегда радует насыщенным вкусом и мягкой текстурой. Идеальный вариант для обеда или ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 800 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 250 г;
  • брынза — 150-200 г;
  • соль и перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Картофель очистить и отварить до готовности, после чего хорошо размять в пюре. Добавить яйца, муку, соль и перец, перемешать до однородного мягкого теста.

рецепт зразів
Картофель и мука. Фото: кадр из видео

Брынзу нарезать или раскрошить и добавить в центр порций теста. Формировать небольшие зразы, плотно защипывая края, чтобы начинка не вытекала.

ліниві зрази з бринзою
Зразы на столе. Фото: кадр из видео

На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжаривать зразы с обеих сторон до золотистой корочки.

рецепт лінивих зразів з бринзою
Жареные зразы. Фото: кадр из видео

Подавать горячими, по желанию со сливочным соусом или сметаной.

Деруны картошка рецепт Украинская кухня зразы с грибами
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
