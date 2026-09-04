Болгарська лютениця на зиму: ароматна овочева закуска

Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей болгарський рецепт стане вдалим способом зберегти сезонні овочі на зиму. Овочі спочатку запікаються, а потім тушкуються разом зі спеціями, завдяки чому заготовка набуває особливого насиченого смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

болгарський перець — 2 кг;

баклажани — 2 кг;

помідори — 2,5 кг;

морква — 600 г;

часник — 15 зубчиків;

цукор — 6 ст. л.;

оцет 9% — 4 ст. л.;

мелена паприка — 2 ч. л.;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

олія — 100 мл.;

олія для моркви — 3 ст. л.;

сіль — 5–6 ст. л.;

петрушка — 1 пучок.

Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Перець і баклажани запікати при 200 °C приблизно 30–40 хвилин. Гарячі овочі покласти в пакет на 30 хвилин, після чого очистити та дрібно нарізати. Моркву натерти й обсмажити в 3 ст. л. олії близько 10 хвилин. Помідори подрібнити, перелити в каструлю та варити 20 хвилин. Додати моркву, баклажани, перець і подрібнений часник. Тушкувати ще 30 хвилин. Додати 100 мл. олії, додати сіль, цукор, паприку, чорний перець і петрушку. Готувати ще 10 хвилин, потім влити оцет і потримати на вогні ще 5 хвилин. Гарячу масу розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити. Перевернути, тепло накрити й залишити до повного охолодження.

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