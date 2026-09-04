Болгарська лютениця на зиму: ароматна овочева закуска

Лютениця по-болгарськи на зиму: перець + помідори + баклажани
Ua ru
4 вересня 2026 12:04
Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Цей болгарський рецепт стане вдалим способом зберегти сезонні овочі на зиму. Овочі спочатку запікаються, а потім тушкуються разом зі спеціями, завдяки чому заготовка набуває особливого насиченого смаку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- болгарський перець — 2 кг;
- баклажани — 2 кг;
- помідори — 2,5 кг;
- морква — 600 г;
- часник — 15 зубчиків;
- цукор — 6 ст. л.;
- оцет 9% — 4 ст. л.;
- мелена паприка — 2 ч. л.;
- чорний мелений перець — 1 ч. л.;
- олія — 100 мл.;
- олія для моркви — 3 ст. л.;
- сіль — 5–6 ст. л.;
- петрушка — 1 пучок.
Спосіб приготування
- Перець і баклажани запікати при 200 °C приблизно 30–40 хвилин.
- Гарячі овочі покласти в пакет на 30 хвилин, після чого очистити та дрібно нарізати.
- Моркву натерти й обсмажити в 3 ст. л. олії близько 10 хвилин.
- Помідори подрібнити, перелити в каструлю та варити 20 хвилин.
- Додати моркву, баклажани, перець і подрібнений часник. Тушкувати ще 30 хвилин.
- Додати 100 мл. олії, додати сіль, цукор, паприку, чорний перець і петрушку. Готувати ще 10 хвилин, потім влити оцет і потримати на вогні ще 5 хвилин.
- Гарячу масу розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити.
- Перевернути, тепло накрити й залишити до повного охолодження.
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