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Головна Смак Лютениця по-болгарськи на зиму: перець + помідори + баклажани

Лютениця по-болгарськи на зиму: перець + помідори + баклажани

Ua ru
4 вересня 2026 12:04
Болгарська лютениця на зиму: ароматна овочева закуска
Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей болгарський рецепт стане вдалим способом зберегти сезонні овочі на зиму. Овочі спочатку запікаються, а потім тушкуються разом зі спеціями, завдяки чому заготовка набуває особливого насиченого смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • болгарський перець — 2 кг;
  • баклажани — 2 кг;
  • помідори — 2,5 кг;
  • морква — 600 г;
  • часник — 15 зубчиків;
  • цукор — 6 ст. л.;
  • оцет 9% — 4 ст. л.;
  • мелена паприка — 2 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 1 ч. л.;
  • олія — 100 мл.;
  • олія для моркви — 3 ст. л.;
  • сіль — 5–6 ст. л.;
  • петрушка — 1 пучок.
рецепт заготовки з баклажанами та перцями на зиму
Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перець і баклажани запікати при 200 °C приблизно 30–40 хвилин.
  2. Гарячі овочі покласти в пакет на 30 хвилин, після чого очистити та дрібно нарізати.
  3. Моркву натерти й обсмажити в 3 ст. л. олії близько 10 хвилин.
  4. Помідори подрібнити, перелити в каструлю та варити 20 хвилин.
  5. Додати моркву, баклажани, перець і подрібнений часник. Тушкувати ще 30 хвилин.
  6. Додати 100 мл. олії, додати сіль, цукор, паприку, чорний перець і петрушку. Готувати ще 10 хвилин, потім влити оцет і потримати на вогні ще 5 хвилин.
  7. Гарячу масу розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити.
  8. Перевернути, тепло накрити й залишити до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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