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Главная Вкус Лютеница по-болгарски на зиму: перец + помидоры + баклажаны

Лютеница по-болгарски на зиму: перец + помидоры + баклажаны

Ua ru
4 сентября 2026 12:04
Болгарская лютеница на зиму: ароматная овощная закуска
Заготовки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Этот болгарский рецепт станет отличным способом заготовить сезонные овощи на зиму. Овощи сначала запекаются, а затем тушатся вместе со специями, благодаря чему заготовка приобретает особый насыщенный вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • болгарский перец — 2 кг;
  • баклажаны — 2 кг;
  • помидоры — 2,5 кг;
  • морковь — 600 г;
  • чеснок — 15 зубчиков;
  • сахар — 6 ст. л.;
  • уксус 9% — 4 ст. л.;
  • молотая паприка — 2 ч. л.;
  • черный молотый перец — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 100 мл;
  • растительное масло для моркови — 3 ст. л.;
  • соль — 5–6 ст. л.;
  • петрушка — 1 пучок.
рецепт заготовки з баклажанами та перцями на зиму
Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Перец и баклажаны запекать при 200 °C примерно 30–40 минут.
  2. Горячие овощи положить в пакет на 30 минут, после чего очистить и мелко нарезать.
  3. Морковь натереть и обжарить в 3 ст. л. растительного масла около 10 минут.
  4. Помидоры измельчить, перелить в кастрюлю и варить 20 минут.
  5. Добавить морковь, баклажаны, перец и измельченный чеснок. Тушить ещё 30 минут.
  6. Добавить 100 мл растительного масла, посолить, добавить сахар, паприку, черный перец и петрушку. Готовить ещё 10 минут, затем влить уксус и продержать на огне ещё 5 минут.
  7. Горячую массу разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.
  8. Перевернуть, накрыть чем-нибудь теплым и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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