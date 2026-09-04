Болгарская лютеница на зиму: ароматная овощная закуска

Лютеница по-болгарски на зиму: перец + помидоры + баклажаны
Ua ru
4 сентября 2026 12:04
Заготовки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Этот болгарский рецепт станет отличным способом заготовить сезонные овощи на зиму. Овощи сначала запекаются, а затем тушатся вместе со специями, благодаря чему заготовка приобретает особый насыщенный вкус.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- болгарский перец — 2 кг;
- баклажаны — 2 кг;
- помидоры — 2,5 кг;
- морковь — 600 г;
- чеснок — 15 зубчиков;
- сахар — 6 ст. л.;
- уксус 9% — 4 ст. л.;
- молотая паприка — 2 ч. л.;
- черный молотый перец — 1 ч. л.;
- растительное масло — 100 мл;
- растительное масло для моркови — 3 ст. л.;
- соль — 5–6 ст. л.;
- петрушка — 1 пучок.
Способ приготовления
- Перец и баклажаны запекать при 200 °C примерно 30–40 минут.
- Горячие овощи положить в пакет на 30 минут, после чего очистить и мелко нарезать.
- Морковь натереть и обжарить в 3 ст. л. растительного масла около 10 минут.
- Помидоры измельчить, перелить в кастрюлю и варить 20 минут.
- Добавить морковь, баклажаны, перец и измельченный чеснок. Тушить ещё 30 минут.
- Добавить 100 мл растительного масла, посолить, добавить сахар, паприку, черный перец и петрушку. Готовить ещё 10 минут, затем влить уксус и продержать на огне ещё 5 минут.
- Горячую массу разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.
- Перевернуть, накрыть чем-нибудь теплым и оставить до полного остывания.
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