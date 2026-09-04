Болгарская лютеница на зиму: ароматная овощная закуска

Заготовки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Этот болгарский рецепт станет отличным способом заготовить сезонные овощи на зиму. Овощи сначала запекаются, а затем тушатся вместе со специями, благодаря чему заготовка приобретает особый насыщенный вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

болгарский перец — 2 кг;

баклажаны — 2 кг;

помидоры — 2,5 кг;

морковь — 600 г;

чеснок — 15 зубчиков;

сахар — 6 ст. л.;

уксус 9% — 4 ст. л.;

молотая паприка — 2 ч. л.;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

растительное масло — 100 мл;

растительное масло для моркови — 3 ст. л.;

соль — 5–6 ст. л.;

петрушка — 1 пучок.

Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Перец и баклажаны запекать при 200 °C примерно 30–40 минут. Горячие овощи положить в пакет на 30 минут, после чего очистить и мелко нарезать. Морковь натереть и обжарить в 3 ст. л. растительного масла около 10 минут. Помидоры измельчить, перелить в кастрюлю и варить 20 минут. Добавить морковь, баклажаны, перец и измельченный чеснок. Тушить ещё 30 минут. Добавить 100 мл растительного масла, посолить, добавить сахар, паприку, черный перец и петрушку. Готовить ещё 10 минут, затем влить уксус и продержать на огне ещё 5 минут. Горячую массу разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть. Перевернуть, накрыть чем-нибудь теплым и оставить до полного остывания.

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