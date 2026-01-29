Майонез без сирих яєць за 10 секунд — рецепт на молоці для салатів

Домашній майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей домашній майонез готується буквально за кілька секунд і не містить сирих яєць, тому підходить для будь-яких салатів, закусок і бутербродів. Соус виходить густий, стабільний і дуже ніжний на смак. Головна умова — всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, тоді майонез гарантовано вдасться з першого разу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

рослинна олія — 300 мл.;

молоко — 150 мл;

гірчиця — 1 ст. л.;

сіль — дрібка;

цукор — дрібка;

лимонний сік — 1–2 ст. л. або яблучний оцет 6 % — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Додати у високу чашу блендера молоко та рослинну олію. Всипати сіль і цукор, додати гірчицю.

Рослинна олія. Фото: smakuiemo.com.ua

Опустити блендер на саме дно чаші та почати збивати, не піднімаючи його вгору. За кілька секунд суміш почати густіти й перетворюватися на однорідний соус.

Приготування майонезу. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли маса стане щільною та гладкою, додати лимонний сік або яблучний оцет. Збивати ще зовсім коротко, лише до рівномірного розподілу кислоти.

Домашній майонез на молоці. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий майонез повинен бути блискучим, густим і стабільним за консистенцією. Використовувати майонез одразу після приготування або зберігати в холодильнику в закритій ємності.

