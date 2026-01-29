Відео
Майонез без сирих яєць — за 10 секунд, рецепт на молоці

Майонез без сирих яєць — за 10 секунд, рецепт на молоці

Дата публікації: 29 січня 2026 01:04
Майонез без сирих яєць за 10 секунд — рецепт на молоці для салатів
Домашній майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей домашній майонез готується буквально за кілька секунд і не містить сирих яєць, тому підходить для будь-яких салатів, закусок і бутербродів. Соус виходить густий, стабільний і дуже ніжний на смак. Головна умова — всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, тоді майонез гарантовано вдасться з першого разу.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • рослинна олія — 300 мл.;
  • молоко — 150 мл;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — дрібка;
  • лимонний сік — 1–2 ст. л. або яблучний оцет 6 % — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Додати у високу чашу блендера молоко та рослинну олію. Всипати сіль і цукор, додати гірчицю.

домашній майонез без яєць
Рослинна олія. Фото: smakuiemo.com.ua

Опустити блендер на саме дно чаші та почати збивати, не піднімаючи його вгору. За кілька секунд суміш почати густіти й перетворюватися на однорідний соус.

рецепт майонеза на молоці
Приготування майонезу. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли маса стане щільною та гладкою, додати лимонний сік або яблучний оцет. Збивати ще зовсім коротко, лише до рівномірного розподілу кислоти.

рецепт домашнього майонеза без яєць на молоці
Домашній майонез на молоці. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий майонез повинен бути блискучим, густим і стабільним за консистенцією. Використовувати майонез одразу після приготування або зберігати в холодильнику в закритій ємності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

молоко салат рецепт домашній майонез соус майонез
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
