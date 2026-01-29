Майонез без сирих яєць за 10 секунд — рецепт на молоці для салатів

Майонез без сирих яєць — за 10 секунд, рецепт на молоці
Цей домашній майонез готується буквально за кілька секунд і не містить сирих яєць, тому підходить для будь-яких салатів, закусок і бутербродів. Соус виходить густий, стабільний і дуже ніжний на смак. Головна умова — всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, тоді майонез гарантовано вдасться з першого разу.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- рослинна олія — 300 мл.;
- молоко — 150 мл;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- цукор — дрібка;
- лимонний сік — 1–2 ст. л. або яблучний оцет 6 % — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Додати у високу чашу блендера молоко та рослинну олію. Всипати сіль і цукор, додати гірчицю.
Опустити блендер на саме дно чаші та почати збивати, не піднімаючи його вгору. За кілька секунд суміш почати густіти й перетворюватися на однорідний соус.
Коли маса стане щільною та гладкою, додати лимонний сік або яблучний оцет. Збивати ще зовсім коротко, лише до рівномірного розподілу кислоти.
Готовий майонез повинен бути блискучим, густим і стабільним за консистенцією. Використовувати майонез одразу після приготування або зберігати в холодильнику в закритій ємності.
