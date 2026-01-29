Майонез без сырых яиц за 10 секунд — рецепт на молоке для салатов

Домашний майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот домашний майонез готовится буквально за несколько секунд и не содержит сырых яиц, поэтому подходит для любых салатов, закусок и бутербродов. Соус получается густой, стабильный и очень нежный на вкус. Главное условие — все ингредиенты должны быть комнатной температуры, тогда майонез гарантированно получится с первого раза.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

растительное масло — 300 мл.;

молоко — 150 мл.;

горчица — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

сахар — щепотка;

лимонный сок — 1-2 ст. л. или яблочный уксус 6% — 1 ч. л.

Способ приготовления

Добавить в высокую чашу блендера молоко и растительное масло. Всыпать соль и сахар, добавить горчицу.

Растительное масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Опустить блендер на самое дно чаши и начать взбивать, не поднимая его вверх. Через несколько секунд смесь начать густеть и превращаться в однородный соус.

Приготовление майонеза. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда масса станет плотной и гладкой, добавить лимонный сок или яблочный уксус. Взбивать еще совсем коротко, только до равномерного распределения кислоты.

Домашний майонез на молоке. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый майонез должен быть блестящим, густым и стабильным по консистенции. Использовать майонез сразу после приготовления или хранить в холодильнике в закрытой емкости.

