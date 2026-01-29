Майонез без сырых яиц за 10 секунд — рецепт на молоке для салатов

Майонез без сырых яиц — за 10 секунд, рецепт на молоке
Этот домашний майонез готовится буквально за несколько секунд и не содержит сырых яиц, поэтому подходит для любых салатов, закусок и бутербродов. Соус получается густой, стабильный и очень нежный на вкус. Главное условие — все ингредиенты должны быть комнатной температуры, тогда майонез гарантированно получится с первого раза.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- растительное масло — 300 мл.;
- молоко — 150 мл.;
- горчица — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- сахар — щепотка;
- лимонный сок — 1-2 ст. л. или яблочный уксус 6% — 1 ч. л.
Способ приготовления
Добавить в высокую чашу блендера молоко и растительное масло. Всыпать соль и сахар, добавить горчицу.
Опустить блендер на самое дно чаши и начать взбивать, не поднимая его вверх. Через несколько секунд смесь начать густеть и превращаться в однородный соус.
Когда масса станет плотной и гладкой, добавить лимонный сок или яблочный уксус. Взбивать еще совсем коротко, только до равномерного распределения кислоты.
Готовый майонез должен быть блестящим, густым и стабильным по консистенции. Использовать майонез сразу после приготовления или хранить в холодильнике в закрытой емкости.
