Главная Вкус Майонез без сырых яиц — за 10 секунд, рецепт на молоке

Майонез без сырых яиц — за 10 секунд, рецепт на молоке

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 01:04
Майонез без сырых яиц за 10 секунд — рецепт на молоке для салатов
Домашний майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот домашний майонез готовится буквально за несколько секунд и не содержит сырых яиц, поэтому подходит для любых салатов, закусок и бутербродов. Соус получается густой, стабильный и очень нежный на вкус. Главное условие — все ингредиенты должны быть комнатной температуры, тогда майонез гарантированно получится с первого раза.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • растительное масло — 300 мл.;
  • молоко — 150 мл.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — щепотка;
  • лимонный сок — 1-2 ст. л. или яблочный уксус 6% — 1 ч. л.

Способ приготовления

Добавить в высокую чашу блендера молоко и растительное масло. Всыпать соль и сахар, добавить горчицу.

домашній майонез без яєць
Растительное масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Опустить блендер на самое дно чаши и начать взбивать, не поднимая его вверх. Через несколько секунд смесь начать густеть и превращаться в однородный соус.

рецепт майонеза на молоці
Приготовление майонеза. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда масса станет плотной и гладкой, добавить лимонный сок или яблочный уксус. Взбивать еще совсем коротко, только до равномерного распределения кислоты.

рецепт домашнього майонеза без яєць на молоці
Домашний майонез на молоке. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый майонез должен быть блестящим, густым и стабильным по консистенции. Использовать майонез сразу после приготовления или хранить в холодильнике в закрытой емкости.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
