Мало хто знає цю техніку — рецепт приготування скумбрії

Дві скумбрії. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт скумбрії дивує не складністю, а саме технікою приготування, яка кардинально змінює результат. Завдяки поєднанню цитрусового маринаду, спецій і особливої подачі риба виходить неймовірно ніжною, соковитою та ароматною. Страва виглядає ефектно, але легко повторити вдома навіть без професійного досвіду.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

скумбрія — 2 шт.;

олія — 60 мл;

соєвий соус — 30 мл.;

лимонний сік — з 0,5 лимона;

апельсиновий сік — з 0,5 апельсина;

перець чилі — 0,5 шт.;

часник — 2 зубчики;

розмарин — 1 гілочка;

чорний мелений перець — 1/3 ч. л.;

мелений коріандр — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Скумбрію ретельно промити, очистити від нутрощів, видалити хребет і дрібні кісточки. Філе розрізати навпіл, а кожну половину ще на дві частини, щоб вийшли акуратні порційні шматки.

Філе риби. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій мисці змішати олію та соєвий соус. Додати лимонний і апельсиновий сік, дрібно нарізаний перець чилі, подрібнений часник і розмарин. Додати чорний мелений перець та коріандр, ретельно перемішати маринад до однорідності.

Скумбрія в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Шматки риби рівномірно змастити маринадом з усіх боків, викласти у посуд для маринування, накрити харчовою плівкою та залишити приблизно на 30 хвилин, щоб скумбрія добре увібрала аромати.

Рулет з риби. Фото: gospodynka.com.ua

Після маринування взяти по два шматочки риби, акуратно скрутити їх рулетами та зафіксувати дерев’яними шпажками. Викласти рулети у форму для запікання, застелену пергаментом.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати рибу в духовці, розігрітій до 180 °C, близько 30 хвилин, до ніжної текстури та апетитної рум’яної поверхні. Подавати гарячою, доповнивши легким гарніром або свіжими овочами.

