Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Мало хто знає цю техніку — рецепт риби, як у дорогому ресторані

Мало хто знає цю техніку — рецепт риби, як у дорогому ресторані

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 21:04
Мало хто знає цю техніку — рецепт приготування скумбрії
Дві скумбрії. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт скумбрії дивує не складністю, а саме технікою приготування, яка кардинально змінює результат. Завдяки поєднанню цитрусового маринаду, спецій і особливої подачі риба виходить неймовірно ніжною, соковитою та ароматною. Страва виглядає ефектно, але легко повторити вдома навіть без професійного досвіду.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • скумбрія — 2 шт.;
  • олія — 60 мл;
  • соєвий соус — 30 мл.;
  • лимонний сік — з 0,5 лимона;
  • апельсиновий сік — з 0,5 апельсина;
  • перець чилі — 0,5 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • розмарин — 1 гілочка;
  • чорний мелений перець — 1/3 ч. л.;
  • мелений коріандр — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Скумбрію ретельно промити, очистити від нутрощів, видалити хребет і дрібні кісточки. Філе розрізати навпіл, а кожну половину ще на дві частини, щоб вийшли акуратні порційні шматки.

рецепт приготування скумбрії з фото
Філе риби. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій мисці змішати олію та соєвий соус. Додати лимонний і апельсиновий сік, дрібно нарізаний перець чилі, подрібнений часник і розмарин. Додати чорний мелений перець та коріандр, ретельно перемішати маринад до однорідності.

незвичайний рецепт приготування скумбрії з фото
Скумбрія в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Шматки риби рівномірно змастити маринадом з усіх боків, викласти у посуд для маринування, накрити харчовою плівкою та залишити приблизно на 30 хвилин, щоб скумбрія добре увібрала аромати.

рецепт приготування рулетиків зі скумбрії
Рулет з риби. Фото: gospodynka.com.ua

Після маринування взяти по два шматочки риби, акуратно скрутити їх рулетами та зафіксувати дерев’яними шпажками. Викласти рулети у форму для запікання, застелену пергаментом.

рецепт приготування рулетиків зі скумбрії
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати рибу в духовці, розігрітій до 180 °C, близько 30 хвилин, до ніжної текстури та апетитної рум’яної поверхні. Подавати гарячою, доповнивши легким гарніром або свіжими овочами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Вечеря риба рецепт скумбрія рулет
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації