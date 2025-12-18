Мало хто знає цю техніку — рецепт приготування скумбрії

Мало хто знає цю техніку — рецепт риби, як у дорогому ресторані
Цей рецепт скумбрії дивує не складністю, а саме технікою приготування, яка кардинально змінює результат. Завдяки поєднанню цитрусового маринаду, спецій і особливої подачі риба виходить неймовірно ніжною, соковитою та ароматною. Страва виглядає ефектно, але легко повторити вдома навіть без професійного досвіду.
Вам знадобиться:
- скумбрія — 2 шт.;
- олія — 60 мл;
- соєвий соус — 30 мл.;
- лимонний сік — з 0,5 лимона;
- апельсиновий сік — з 0,5 апельсина;
- перець чилі — 0,5 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- розмарин — 1 гілочка;
- чорний мелений перець — 1/3 ч. л.;
- мелений коріандр — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Скумбрію ретельно промити, очистити від нутрощів, видалити хребет і дрібні кісточки. Філе розрізати навпіл, а кожну половину ще на дві частини, щоб вийшли акуратні порційні шматки.
У глибокій мисці змішати олію та соєвий соус. Додати лимонний і апельсиновий сік, дрібно нарізаний перець чилі, подрібнений часник і розмарин. Додати чорний мелений перець та коріандр, ретельно перемішати маринад до однорідності.
Шматки риби рівномірно змастити маринадом з усіх боків, викласти у посуд для маринування, накрити харчовою плівкою та залишити приблизно на 30 хвилин, щоб скумбрія добре увібрала аромати.
Після маринування взяти по два шматочки риби, акуратно скрутити їх рулетами та зафіксувати дерев’яними шпажками. Викласти рулети у форму для запікання, застелену пергаментом.
Запікати рибу в духовці, розігрітій до 180 °C, близько 30 хвилин, до ніжної текстури та апетитної рум’яної поверхні. Подавати гарячою, доповнивши легким гарніром або свіжими овочами.
