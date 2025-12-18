Видео
Видео

Главная Вкус Мало кто знает эту технику — рецепт рыбы, как в дорогом ресторане

Мало кто знает эту технику — рецепт рыбы, как в дорогом ресторане

Дата публикации 18 декабря 2025 21:04
Мало кто знает эту технику — рецепт приготовления скумбрии
Две скумбрии. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт скумбрии удивляет не сложностью, а именно техникой приготовления, которая кардинально меняет результат. Благодаря сочетанию цитрусового маринада, специй и особой подачи рыба получается невероятно нежной, сочной и ароматной. Блюдо выглядит эффектно, но легко повторить дома даже без профессионального опыта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • скумбрия — 2 шт.;
  • растительное масло — 60 мл.;
  • соевый соус — 30 мл.;
  • лимонный сок — из 0,5 лимона;
  • апельсиновый сок — из 0,5 апельсина;
  • перец чили — 0,5 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • розмарин — 1 веточка;
  • черный молотый перец — 1/3 ч. л.;
  • молотый кориандр — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Скумбрию тщательно промыть, очистить от внутренностей, удалить хребет и мелкие косточки. Филе разрезать пополам, а каждую половину еще на две части, чтобы получились аккуратные порционные куски.

рецепт приготування скумбрії з фото
Филе рыбы. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокой миске смешать растительное масло и соевый соус. Добавить лимонный и апельсиновый сок, мелко нарезанный перец чили, измельченный чеснок и розмарин. Добавить черный молотый перец и кориандр, тщательно перемешать маринад до однородности.

незвичайний рецепт приготування скумбрії з фото
Скумбрия в маринаде. Фото: gospodynka.com.ua

Куски рыбы равномерно смазать маринадом со всех сторон, выложить в посуду для маринования, накрыть пищевой пленкой и оставить примерно на 30 минут, чтобы скумбрия хорошо впитала ароматы.

рецепт приготування рулетиків зі скумбрії
Рулет из рыбы. Фото: gospodynka.com.ua

После маринования взять по два кусочка рыбы, аккуратно свернуть их рулетами и зафиксировать деревянными шпажками. Выложить рулеты в форму для запекания, застеленную пергаментом.

рецепт приготування рулетиків зі скумбрії
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать рыбу в духовке, разогретой до 180 °C, около 30 минут, до нежной текстуры и аппетитной румяной поверхности. Подавать горячей, дополнив легким гарниром или свежими овощами.

Ужин рыба рецепт скумбрия рулет
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
