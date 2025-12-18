Мало кто знает эту технику — рецепт приготовления скумбрии

Мало кто знает эту технику — рецепт рыбы, как в дорогом ресторане
Этот рецепт скумбрии удивляет не сложностью, а именно техникой приготовления, которая кардинально меняет результат. Благодаря сочетанию цитрусового маринада, специй и особой подачи рыба получается невероятно нежной, сочной и ароматной. Блюдо выглядит эффектно, но легко повторить дома даже без профессионального опыта.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- скумбрия — 2 шт.;
- растительное масло — 60 мл.;
- соевый соус — 30 мл.;
- лимонный сок — из 0,5 лимона;
- апельсиновый сок — из 0,5 апельсина;
- перец чили — 0,5 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- розмарин — 1 веточка;
- черный молотый перец — 1/3 ч. л.;
- молотый кориандр — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Скумбрию тщательно промыть, очистить от внутренностей, удалить хребет и мелкие косточки. Филе разрезать пополам, а каждую половину еще на две части, чтобы получились аккуратные порционные куски.
В глубокой миске смешать растительное масло и соевый соус. Добавить лимонный и апельсиновый сок, мелко нарезанный перец чили, измельченный чеснок и розмарин. Добавить черный молотый перец и кориандр, тщательно перемешать маринад до однородности.
Куски рыбы равномерно смазать маринадом со всех сторон, выложить в посуду для маринования, накрыть пищевой пленкой и оставить примерно на 30 минут, чтобы скумбрия хорошо впитала ароматы.
После маринования взять по два кусочка рыбы, аккуратно свернуть их рулетами и зафиксировать деревянными шпажками. Выложить рулеты в форму для запекания, застеленную пергаментом.
Запекать рыбу в духовке, разогретой до 180 °C, около 30 минут, до нежной текстуры и аппетитной румяной поверхности. Подавать горячей, дополнив легким гарниром или свежими овощами.
