Праздничная скумбрия без коптильни — рецепт с копченым вкусом как магазинная

Праздничная скумбрия как магазинная — копченый вкус без коптильни
Эта скумбрия — настоящая находка для праздничного стола. Она имеет насыщенный копченый аромат, аппетитную корочку и нежное мясо, которое просто тает. И все это без коптильни и лишних усилий. Секрет в пряностях и маринаде, которые дарят рыбе знакомый магазинный вкус, но без всякой химии.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- скумбрия — 2 шт.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- черный перец — 1/3 ч. л.;
- чеснок — 1 зуб;
- соль — 1 ч. л.;
- кориандр — 1/3 ч. л. (по желанию);
- лимонный сок — из 1 шт.;
- масло — для смазывания рыбы.
Способ приготовления
Почистить скумбрию, удалить внутренности, срезать плавники, промыть внутри и снаружи, обсушить бумажным полотенцем. В миске смешать копченую паприку, куркуму, черный перец, измельченный чеснок, соль, кориандр, лимонный сок и немного масла. Масло помогает сохранить кожуру целой, чтобы рыба не трескалась во время запекания.
Обсыпать скумбрию маринадом, тщательно втереть смесь снаружи и внутри брюшка. Оставить мариноваться на 15-20 минут, чтобы специи раскрыли аромат.
Разогреть духовку до 190°C. Выложить рыбу в форму, застеленную фольгой и смазанную растительным маслом. Первые 15 минут запекать под фольгой, чтобы скумбрия осталась сочной. Затем снять фольгу и допечь еще 10-15 минут до румяной корочки.
Готовую скумбрию подать горячей с лимонными дольками, зеленым луком или отварным картофелем. Она получается ароматная, нежная, с легким копченым привкусом — такая, что на вид и вкус не отличишь от магазинной копченой.
