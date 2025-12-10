Видео
Главная Вкус Праздничная скумбрия как магазинная — копченый вкус без коптильни

Праздничная скумбрия как магазинная — копченый вкус без коптильни

Дата публикации 10 декабря 2025 21:04
Праздничная скумбрия без коптильни — рецепт с копченым вкусом как магазинная
Запеченная скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Эта скумбрия — настоящая находка для праздничного стола. Она имеет насыщенный копченый аромат, аппетитную корочку и нежное мясо, которое просто тает. И все это без коптильни и лишних усилий. Секрет в пряностях и маринаде, которые дарят рыбе знакомый магазинный вкус, но без всякой химии.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • скумбрия — 2 шт.;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • черный перец — 1/3 ч. л.;
  • чеснок — 1 зуб;
  • соль — 1 ч. л.;
  • кориандр — 1/3 ч. л. (по желанию);
  • лимонный сок — из 1 шт.;
  • масло — для смазывания рыбы.

Способ приготовления

Почистить скумбрию, удалить внутренности, срезать плавники, промыть внутри и снаружи, обсушить бумажным полотенцем. В миске смешать копченую паприку, куркуму, черный перец, измельченный чеснок, соль, кориандр, лимонный сок и немного масла. Масло помогает сохранить кожуру целой, чтобы рыба не трескалась во время запекания.

рецепт скумбрії в духовці
Скумбрия и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Обсыпать скумбрию маринадом, тщательно втереть смесь снаружи и внутри брюшка. Оставить мариноваться на 15-20 минут, чтобы специи раскрыли аромат.

рецепт скумбрії, як копчена
Скумбрия на фольге. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть духовку до 190°C. Выложить рыбу в форму, застеленную фольгой и смазанную растительным маслом. Первые 15 минут запекать под фольгой, чтобы скумбрия осталась сочной. Затем снять фольгу и допечь еще 10-15 минут до румяной корочки.

рецепт копченої домашньої скумбрії
Готовая скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Готовую скумбрию подать горячей с лимонными дольками, зеленым луком или отварным картофелем. Она получается ароматная, нежная, с легким копченым привкусом — такая, что на вид и вкус не отличишь от магазинной копченой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

рыба рецепт скумбрия Что приготовить на Новый год закуска
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
