Святкова скумбрія без коптильні — рецепт з копченим смаком як магазинна

Святкова скумбрія як магазинна — копчений смак без коптильні
Ця скумбрія — справжня знахідка для святкового столу. Вона має насичений копчений аромат, апетитну скоринку та ніжне м’ясо, яке просто тане. І все це без коптильні та зайвих зусиль. Секрет у прянощах і маринаді, що дарують рибі знайомий магазинний смак, але без жодної хімії.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- скумбрія — 2 шт.;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- чорний перець — 1/3 ч. л.;
- часник — 1 зуб.;
- сіль — 1 ч. л.;
- коріандр — 1/3 ч. л. (за бажанням);
- лимонний сік — з 1 шт.;
- олія — для змащування риби.
Спосіб приготування
Почистити скумбрію, видалити нутрощі, зрізати плавники, промити всередині й ззовні, обсушити паперовим рушником. У мисці змішати копчену паприку, куркуму, чорний перець, подрібнений часник, сіль, коріандр, лимонний сік і трохи олії. Олія допомагає зберегти шкірку цілою, щоб риба не тріскалася під час запікання.
Обсипати скумбрію маринадом, ретельно втерти суміш зовні та всередині черевця. Залишити маринуватися на 15–20 хвилин, щоб спеції розкрили аромат.
Розігріти духовку до 190°C. Викласти рибу у форму, застелену фольгою та змащену олією. Перші 15 хвилин запікати під фольгою, щоб скумбрія залишилася соковитою. Потім зняти фольгу й допекти ще 10–15 хвилин до рум’яної скоринки.
Готову скумбрію подати гарячою з лимонними часточками, зеленою цибулею або відварною картоплею. Вона виходить ароматна, ніжна, з легким копченим присмаком — така, що на вигляд і смак не відрізниш від магазинної копченої.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.
Читайте Новини.LIVE!