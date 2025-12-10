Святкова скумбрія без коптильні — рецепт з копченим смаком як магазинна

Запечена скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Ця скумбрія — справжня знахідка для святкового столу. Вона має насичений копчений аромат, апетитну скоринку та ніжне м’ясо, яке просто тане. І все це без коптильні та зайвих зусиль. Секрет у прянощах і маринаді, що дарують рибі знайомий магазинний смак, але без жодної хімії.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

скумбрія — 2 шт.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

чорний перець — 1/3 ч. л.;

часник — 1 зуб.;

сіль — 1 ч. л.;

коріандр — 1/3 ч. л. (за бажанням);

лимонний сік — з 1 шт.;

олія — для змащування риби.

Спосіб приготування

Почистити скумбрію, видалити нутрощі, зрізати плавники, промити всередині й ззовні, обсушити паперовим рушником. У мисці змішати копчену паприку, куркуму, чорний перець, подрібнений часник, сіль, коріандр, лимонний сік і трохи олії. Олія допомагає зберегти шкірку цілою, щоб риба не тріскалася під час запікання.

Скумбрія та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Обсипати скумбрію маринадом, ретельно втерти суміш зовні та всередині черевця. Залишити маринуватися на 15–20 хвилин, щоб спеції розкрили аромат.

Скумбрія на фользі. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти духовку до 190°C. Викласти рибу у форму, застелену фольгою та змащену олією. Перші 15 хвилин запікати під фольгою, щоб скумбрія залишилася соковитою. Потім зняти фольгу й допекти ще 10–15 хвилин до рум’яної скоринки.

Готова скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Готову скумбрію подати гарячою з лимонними часточками, зеленою цибулею або відварною картоплею. Вона виходить ароматна, ніжна, з легким копченим присмаком — така, що на вигляд і смак не відрізниш від магазинної копченої.

