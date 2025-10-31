Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Манка + гарбуз — рецепт швидкого сніданку за 15 хвилин

Манка + гарбуз — рецепт швидкого сніданку за 15 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 05:05
Оновлено: 22:52
Гарбузові оладки з манкою за 15 хвилин — швидкий сніданок, рецепт з соусом і салатом
Гарбузові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці гарбузові оладки — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось смачне, ситне й водночас легке. Вони виходять ніжні всередині, з легкою хрусткою скоринкою зовні, а поєднання гарбуза та манки створює приємну солодку нотку. Подайте їх зі сметанним соусом і свіжим овочевим салатом і матимете ідеальний осінній сніданок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 500 г;
  • картопля — 300 г;
  • цибуля — 200 г;
  • часник — 5 зубчиків;
  • петрушка — пучок;
  • манка — 130 г;
  • сіль — 1 ч. ложка;
  • чорний перець, сушений часник, копчена паприка — по дрібці;
  • олія — 20–30 мл. для смаження.

Для салату:

  • гарбуз (сирий) — 150 г;
  • огірок — ½ шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • капуста — 200 г;
  • кріп — пучок;
  • часник — 3 зубчики;
  • оцет — 1 ст. ложка;
  • сіль, цукор — по дрібці;
  • олія — 2 ст. ложки.

Для соусу:

  • сметана — 200 г;
  • огірок — ½ шт.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • кріп — пучок;
  • куркума — дрібка;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Натерти гарбуз, картоплю та цибулю на середній тертці. Перекладіть у сковороду, додайте трохи олії й тушкуйте 10–15 хвилин до м’якості. Потім додайте подрібнений часник, сіль, паприку, сушений часник і перець. Перемішайте, зменште вогонь і всипте манку. Добре розмішайте, накрийте кришкою й прогрійте ще 2–3 хвилини. Додайте подрібнену петрушку, зніміть із вогню та дайте масі охолонути.

смачні гарбузові оладки на сніданок
Гарбузові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

З охолодженого овочевого тіста формуйте ложкою оладки, викладаючи їх на сковороду з розігрітою олією. Смажте з обох боків до золотистої скоринки (приблизно 5–7 хвилин). Готові оладки перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

салат з гарбузом
Салат з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Для салату натріть сирий гарбуз, моркву, огірок, нашаткуйте капусту, додайте часник, кріп, оцет, олію, сіль і цукор. Добре перемішайте — салат виходить яскравий, свіжий і дуже ароматний.

рецепт гарузових оладок
Гарбузові оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу змішайте сметану, тертий огірок, подрібнений часник, кріп, дрібку куркуми, сіль і перець. Перемішайте до однорідності. Подавайте гарячі гарбузові оладки з ароматним соусом і легким овочевим салатом. Це швидкий, простий і дуже смачний сніданок, який полюбить уся родина.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза 

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю. 

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю. 

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я. 

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку. 

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.

гарбуз рецепт оладки ідея для сніданку манка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації