Гарбузові оладки з манкою за 15 хвилин — швидкий сніданок, рецепт з соусом і салатом

Манка + гарбуз — рецепт швидкого сніданку за 15 хвилин
Ці гарбузові оладки — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось смачне, ситне й водночас легке. Вони виходять ніжні всередині, з легкою хрусткою скоринкою зовні, а поєднання гарбуза та манки створює приємну солодку нотку. Подайте їх зі сметанним соусом і свіжим овочевим салатом і матимете ідеальний осінній сніданок.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- гарбуз — 500 г;
- картопля — 300 г;
- цибуля — 200 г;
- часник — 5 зубчиків;
- петрушка — пучок;
- манка — 130 г;
- сіль — 1 ч. ложка;
- чорний перець, сушений часник, копчена паприка — по дрібці;
- олія — 20–30 мл. для смаження.
Для салату:
- гарбуз (сирий) — 150 г;
- огірок — ½ шт.;
- морква — 1 шт.;
- капуста — 200 г;
- кріп — пучок;
- часник — 3 зубчики;
- оцет — 1 ст. ложка;
- сіль, цукор — по дрібці;
- олія — 2 ст. ложки.
Для соусу:
- сметана — 200 г;
- огірок — ½ шт.;
- часник — 3–4 зубчики;
- кріп — пучок;
- куркума — дрібка;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Натерти гарбуз, картоплю та цибулю на середній тертці. Перекладіть у сковороду, додайте трохи олії й тушкуйте 10–15 хвилин до м’якості. Потім додайте подрібнений часник, сіль, паприку, сушений часник і перець. Перемішайте, зменште вогонь і всипте манку. Добре розмішайте, накрийте кришкою й прогрійте ще 2–3 хвилини. Додайте подрібнену петрушку, зніміть із вогню та дайте масі охолонути.
З охолодженого овочевого тіста формуйте ложкою оладки, викладаючи їх на сковороду з розігрітою олією. Смажте з обох боків до золотистої скоринки (приблизно 5–7 хвилин). Готові оладки перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Для салату натріть сирий гарбуз, моркву, огірок, нашаткуйте капусту, додайте часник, кріп, оцет, олію, сіль і цукор. Добре перемішайте — салат виходить яскравий, свіжий і дуже ароматний.
Для соусу змішайте сметану, тертий огірок, подрібнений часник, кріп, дрібку куркуми, сіль і перець. Перемішайте до однорідності. Подавайте гарячі гарбузові оладки з ароматним соусом і легким овочевим салатом. Це швидкий, простий і дуже смачний сніданок, який полюбить уся родина.
