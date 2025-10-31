Гарбузові оладки з манкою за 15 хвилин — швидкий сніданок, рецепт з соусом і салатом

Гарбузові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці гарбузові оладки — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось смачне, ситне й водночас легке. Вони виходять ніжні всередині, з легкою хрусткою скоринкою зовні, а поєднання гарбуза та манки створює приємну солодку нотку. Подайте їх зі сметанним соусом і свіжим овочевим салатом і матимете ідеальний осінній сніданок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

гарбуз — 500 г;

картопля — 300 г;

цибуля — 200 г;

часник — 5 зубчиків;

петрушка — пучок;

манка — 130 г;

сіль — 1 ч. ложка;

чорний перець, сушений часник, копчена паприка — по дрібці;

олія — 20–30 мл. для смаження.

Для салату:

гарбуз (сирий) — 150 г;

огірок — ½ шт.;

морква — 1 шт.;

капуста — 200 г;

кріп — пучок;

часник — 3 зубчики;

оцет — 1 ст. ложка;

сіль, цукор — по дрібці;

олія — 2 ст. ложки.

Для соусу:

сметана — 200 г;

огірок — ½ шт.;

часник — 3–4 зубчики;

кріп — пучок;

куркума — дрібка;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Натерти гарбуз, картоплю та цибулю на середній тертці. Перекладіть у сковороду, додайте трохи олії й тушкуйте 10–15 хвилин до м’якості. Потім додайте подрібнений часник, сіль, паприку, сушений часник і перець. Перемішайте, зменште вогонь і всипте манку. Добре розмішайте, накрийте кришкою й прогрійте ще 2–3 хвилини. Додайте подрібнену петрушку, зніміть із вогню та дайте масі охолонути.

Гарбузові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

З охолодженого овочевого тіста формуйте ложкою оладки, викладаючи їх на сковороду з розігрітою олією. Смажте з обох боків до золотистої скоринки (приблизно 5–7 хвилин). Готові оладки перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Салат з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Для салату натріть сирий гарбуз, моркву, огірок, нашаткуйте капусту, додайте часник, кріп, оцет, олію, сіль і цукор. Добре перемішайте — салат виходить яскравий, свіжий і дуже ароматний.

Гарбузові оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу змішайте сметану, тертий огірок, подрібнений часник, кріп, дрібку куркуми, сіль і перець. Перемішайте до однорідності. Подавайте гарячі гарбузові оладки з ароматним соусом і легким овочевим салатом. Це швидкий, простий і дуже смачний сніданок, який полюбить уся родина.

