Тыквенные оладьи с манкой за 15 минут — быстрый завтрак, рецепт с соусом и салатом

Манка + тыква — рецепт быстрого завтрака за 15 минут
Эти тыквенные оладьи — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, сытное и одновременно легкое. Они получаются нежные внутри, с легкой хрустящей корочкой снаружи, а сочетание тыквы и манки создает приятную сладкую нотку. Подайте их со сметанным соусом и свежим овощным салатом и получится идеальный осенний завтрак.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- тыква — 500 г;
- картофель — 300 г;
- лук — 200 г;
- чеснок — 5 зубчиков;
- петрушка — пучок;
- манка — 130 г;
- соль — 1 ч. ложка;
- черный перец, сушеный чеснок, копченая паприка — по щепотке;
- масло — 20-30 мл. для жарки.
Для салата:
- тыква (сырая) — 150 г;
- огурец — ½ шт.;
- морковь — 1 шт.;
- капуста — 200 г;
- укроп — пучок;
- чеснок — 3 зубчика;
- уксус — 1 ст. ложка;
- соль, сахар — по щепотке;
- растительное масло — 2 ст. ложки.
Для соуса:
- сметана — 200 г;
- огурец — ½ шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- укроп — пучок;
- куркума — щепотка;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Натереть тыкву, картофель и лук на средней терке. Переложите в сковороду, добавьте немного масла и тушите 10-15 минут до мягкости. Затем добавьте измельченный чеснок, соль, паприку, сушеный чеснок и перец. Перемешайте, уменьшите огонь и всыпьте манку. Хорошо размешайте, накройте крышкой и прогрейте еще 2-3 минуты. Добавьте измельченную петрушку, снимите с огня и дайте массе остыть.
Из охлажденного овощного теста формируйте ложкой оладьи, выкладывая их на сковороду с разогретым маслом. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки (примерно 5-7 минут). Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Для салата натрите сырую тыкву, морковь, огурец, нашинкуйте капусту, добавьте чеснок, укроп, уксус, масло, соль и сахар. Хорошо перемешайте — салат получается яркий, свежий и очень ароматный.
Для соуса смешайте сметану, тертый огурец, измельченный чеснок, укроп, щепотку куркумы, соль и перец. Перемешайте до однородности. Подавайте горячие тыквенные оладьи с ароматным соусом и легким овощным салатом. Это быстрый, простой и очень вкусный завтрак, который полюбит вся семья.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы
Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.
Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.
Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.
Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.
Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.
Читайте Новини.LIVE!