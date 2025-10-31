Тыквенные оладьи с манкой за 15 минут — быстрый завтрак, рецепт с соусом и салатом

Тыквенные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Эти тыквенные оладьи — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, сытное и одновременно легкое. Они получаются нежные внутри, с легкой хрустящей корочкой снаружи, а сочетание тыквы и манки создает приятную сладкую нотку. Подайте их со сметанным соусом и свежим овощным салатом и получится идеальный осенний завтрак.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

тыква — 500 г;

картофель — 300 г;

лук — 200 г;

чеснок — 5 зубчиков;

петрушка — пучок;

манка — 130 г;

соль — 1 ч. ложка;

черный перец, сушеный чеснок, копченая паприка — по щепотке;

масло — 20-30 мл. для жарки.

Для салата:

тыква (сырая) — 150 г;

огурец — ½ шт.;

морковь — 1 шт.;

капуста — 200 г;

укроп — пучок;

чеснок — 3 зубчика;

уксус — 1 ст. ложка;

соль, сахар — по щепотке;

растительное масло — 2 ст. ложки.

Для соуса:

сметана — 200 г;

огурец — ½ шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

укроп — пучок;

куркума — щепотка;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Натереть тыкву, картофель и лук на средней терке. Переложите в сковороду, добавьте немного масла и тушите 10-15 минут до мягкости. Затем добавьте измельченный чеснок, соль, паприку, сушеный чеснок и перец. Перемешайте, уменьшите огонь и всыпьте манку. Хорошо размешайте, накройте крышкой и прогрейте еще 2-3 минуты. Добавьте измельченную петрушку, снимите с огня и дайте массе остыть.

Тыквенные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Из охлажденного овощного теста формируйте ложкой оладьи, выкладывая их на сковороду с разогретым маслом. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки (примерно 5-7 минут). Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Салат с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Для салата натрите сырую тыкву, морковь, огурец, нашинкуйте капусту, добавьте чеснок, укроп, уксус, масло, соль и сахар. Хорошо перемешайте — салат получается яркий, свежий и очень ароматный.

Тыквенные оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса смешайте сметану, тертый огурец, измельченный чеснок, укроп, щепотку куркумы, соль и перец. Перемешайте до однородности. Подавайте горячие тыквенные оладьи с ароматным соусом и легким овощным салатом. Это быстрый, простой и очень вкусный завтрак, который полюбит вся семья.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.