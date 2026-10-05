Курячі кабачаники: соковиті м’ясні вироби з кабачком

Котлети з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачаники — чудовий спосіб по-новому приготувати звичайний курячий фарш. Ніжний кабачок, соковита морква, ароматна цибуля та часник роблять їх особливо м’якими й апетитними. Таку страву легко подати і до домашньої вечері, і як ситний обід для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

курячий фарш — 900 г;

кабачок — 400 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1–2 шт.;

часник — 3–4 зубчики;

вершкове масло — 20 г;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

олія — для смаження.

Страва з фаршу та кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок натерти, злегка посолити та залишити на 10 хвилин. Потім добре відтиснути зайвий сік. Якщо кабачок великий, попередньо очистити його від шкірки та насіння. Моркву натерти й злегка обсмажити на вершковому маслі. Охолодити. Цибулю подрібнити, часник пропустити через прес. З’єднати фарш із морквою, цибулею, часником і кабачком. Додати перець та за потреби сіль, добре вимішати. Вологими руками сформувати близько 10 овальних заготовок. Обсмажити на олії на помірному вогні 8–10 хвилин з одного боку, перевернути та готувати ще близько 5 хвилин. Зменшити вогонь, накрити кришкою та довести до готовності приблизно за 10 хвилин. Усередині курячий фарш має повністю приготуватися. Подавати кабачаники гарячими зі сметаною, картопляним пюре або овочевим салатом.

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