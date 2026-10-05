Курячі кабачаники: соковиті м’ясні вироби з кабачком

М’ясні "Кабачаники" з 900 г курячого фаршу: не котлети, й не голубці
Кабачаники — чудовий спосіб по-новому приготувати звичайний курячий фарш. Ніжний кабачок, соковита морква, ароматна цибуля та часник роблять їх особливо м’якими й апетитними. Таку страву легко подати і до домашньої вечері, і як ситний обід для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- курячий фарш — 900 г;
- кабачок — 400 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1–2 шт.;
- часник — 3–4 зубчики;
- вершкове масло — 20 г;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кабачок натерти, злегка посолити та залишити на 10 хвилин.
- Потім добре відтиснути зайвий сік. Якщо кабачок великий, попередньо очистити його від шкірки та насіння.
- Моркву натерти й злегка обсмажити на вершковому маслі. Охолодити.
- Цибулю подрібнити, часник пропустити через прес.
- З’єднати фарш із морквою, цибулею, часником і кабачком.
- Додати перець та за потреби сіль, добре вимішати.
- Вологими руками сформувати близько 10 овальних заготовок.
- Обсмажити на олії на помірному вогні 8–10 хвилин з одного боку, перевернути та готувати ще близько 5 хвилин.
- Зменшити вогонь, накрити кришкою та довести до готовності приблизно за 10 хвилин.
- Усередині курячий фарш має повністю приготуватися.
- Подавати кабачаники гарячими зі сметаною, картопляним пюре або овочевим салатом.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків
Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.
Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.
Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.
Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.
Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.