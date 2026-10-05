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Головна Смак М’ясні "Кабачаники" з 900 г курячого фаршу: не котлети, й не голубці

М’ясні "Кабачаники" з 900 г курячого фаршу: не котлети, й не голубці

Ua ru
5 жовтня 2026 21:04
Курячі кабачаники: соковиті м’ясні вироби з кабачком
Котлети з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачаники — чудовий спосіб по-новому приготувати звичайний курячий фарш. Ніжний кабачок, соковита морква, ароматна цибуля та часник роблять їх особливо м’якими й апетитними. Таку страву легко подати і до домашньої вечері, і як ситний обід для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • курячий фарш — 900 г;
  • кабачок — 400 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • вершкове масло — 20 г;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт котлет з кабачками
Страва з фаршу та кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок натерти, злегка посолити та залишити на 10 хвилин.
  2. Потім добре відтиснути зайвий сік. Якщо кабачок великий, попередньо очистити його від шкірки та насіння.
  3. Моркву натерти й злегка обсмажити на вершковому маслі. Охолодити.
  4. Цибулю подрібнити, часник пропустити через прес.
  5. З’єднати фарш із морквою, цибулею, часником і кабачком.
  6. Додати перець та за потреби сіль, добре вимішати.
  7. Вологими руками сформувати близько 10 овальних заготовок.
  8. Обсмажити на олії на помірному вогні 8–10 хвилин з одного боку, перевернути та готувати ще близько 5 хвилин.
  9. Зменшити вогонь, накрити кришкою та довести до готовності приблизно за 10 хвилин.
  10. Усередині курячий фарш має повністю приготуватися.
  11. Подавати кабачаники гарячими зі сметаною, картопляним пюре або овочевим салатом.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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