Куриные кабачники: сочные мясные изделия с кабачком

Котлеты с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачаники — отличный способ по-новому приготовить обычный куриный фарш. Нежный кабачок, сочная морковь, ароматный лук и чеснок делают их особенно мягкими и аппетитными. Такое блюдо легко подать и к домашнему ужину, и как сытный обед для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриный фарш — 900 г;

кабачок — 400 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1–2 шт.;

чеснок — 3–4 зубчика;

сливочное масло — 20 г;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Блюдо из фарша и кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок натереть, слегка посолить и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишний сок. Если кабачок большой, предварительно очистить его от кожуры и семян. Морковь натереть и слегка обжарить на сливочном масле. Остудить. Лук мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс. Смешать фарш с морковью, луком, чесноком и кабачком. Добавить перец и, при необходимости, соль, хорошо перемешать. Влажными руками сформировать около 10 овальных заготовок. Обжарить на растительном масле на умеренном огне 8–10 минут с одной стороны, перевернуть и готовить ещё около 5 минут. Убавить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности примерно за 10 минут. Внутри куриный фарш должен полностью прожариться. Подавать кабачаники горячими со сметаной, картофельным пюре или овощным салатом.

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