Куриные кабачники: сочные мясные изделия с кабачком

Мясные "Кабачаники" из 900 г куриного фарша: не котлеты и не голубцы
Кабачаники — отличный способ по-новому приготовить обычный куриный фарш. Нежный кабачок, сочная морковь, ароматный лук и чеснок делают их особенно мягкими и аппетитными. Такое блюдо легко подать и к домашнему ужину, и как сытный обед для всей семьи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 900 г;
- кабачок — 400 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1–2 шт.;
- чеснок — 3–4 зубчика;
- сливочное масло — 20 г;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачок натереть, слегка посолить и оставить на 10 минут.
- Затем хорошо отжать лишний сок. Если кабачок большой, предварительно очистить его от кожуры и семян.
- Морковь натереть и слегка обжарить на сливочном масле. Остудить.
- Лук мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс.
- Смешать фарш с морковью, луком, чесноком и кабачком.
- Добавить перец и, при необходимости, соль, хорошо перемешать.
- Влажными руками сформировать около 10 овальных заготовок.
- Обжарить на растительном масле на умеренном огне 8–10 минут с одной стороны, перевернуть и готовить ещё около 5 минут.
- Убавить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности примерно за 10 минут.
- Внутри куриный фарш должен полностью прожариться.
- Подавать кабачаники горячими со сметаной, картофельным пюре или овощным салатом.
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