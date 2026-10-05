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Главная Вкус Мясные "Кабачаники" из 900 г куриного фарша: не котлеты и не голубцы

Мясные "Кабачаники" из 900 г куриного фарша: не котлеты и не голубцы

Ua ru
5 октября 2026 21:04
Куриные кабачники: сочные мясные изделия с кабачком
Котлеты с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачаники — отличный способ по-новому приготовить обычный куриный фарш. Нежный кабачок, сочная морковь, ароматный лук и чеснок делают их особенно мягкими и аппетитными. Такое блюдо легко подать и к домашнему ужину, и как сытный обед для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • куриный фарш — 900 г;
  • кабачок — 400 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1–2 шт.;
  • чеснок — 3–4 зубчика;
  • сливочное масло — 20 г;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт котлет з кабачками
Блюдо из фарша и кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть, слегка посолить и оставить на 10 минут.
  2. Затем хорошо отжать лишний сок. Если кабачок большой, предварительно очистить его от кожуры и семян.
  3. Морковь натереть и слегка обжарить на сливочном масле. Остудить.
  4. Лук мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс.
  5. Смешать фарш с морковью, луком, чесноком и кабачком.
  6. Добавить перец и, при необходимости, соль, хорошо перемешать.
  7. Влажными руками сформировать около 10 овальных заготовок.
  8. Обжарить на растительном масле на умеренном огне 8–10 минут с одной стороны, перевернуть и готовить ещё около 5 минут.
  9. Убавить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности примерно за 10 минут.
  10. Внутри куриный фарш должен полностью прожариться.
  11. Подавать кабачаники горячими со сметаной, картофельным пюре или овощным салатом.

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рецепт котлеты мясной фарш кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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