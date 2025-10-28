Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак М'ясний хліб — рецепт смачніше за домашню ковбасу

М'ясний хліб — рецепт смачніше за домашню ковбасу

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 21:05
Оновлено: 13:48
М’ясний хліб у духовці — домашній рецепт смачніше за ковбасу
М'ясний хліб. Фото: кадр з відео

Цей рецепт поєднує смак домашньої ковбаси й текстуру ніжного паштету. М’ясний хліб виходить соковитим, ароматним і має красиву підсмажену скоринку. Його зручно готувати наперед — він чудово зберігається у холодильнику, легко нарізається і підходить як для гарячої подачі, так і для холодних бутербродів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • м’ясо (свинина) — 1 кг;
  • сіль — 18 г (9 г нітритної, 9 г звичайної);
  • спеції — 6 г (духмяний перець, майоран, тмин, сушений часник);
  • часник — 2 зубчики;
  • сало — 150 г (нарізане дрібними кубиками);
  • рідина — 300 мл (вода, молоко, бульйон або вершки 15%);
  • соус для глазурі — кетчуп або суміш кетчупу з соусом теріякі.

Спосіб приготування

М’ясо нарізати невеликими шматочками та пропустити через м’ясорубку один-два рази, залежно від бажаної текстури. Дуже важливо, щоб м’ясо залишалося холодним — тоді хліб буде щільним і соковитим.

рецепт домашньої ковбаси
Фарш та спеції. Фото: кадр з відео

Додати до фаршу сіль, спеції та подрібнений часник. Добре вимісити, накрити плівкою, щільно закрити кришкою і поставити в холодильник на добу — це допоможе м’ясу просочитися спеціями.

рецепт м'ясного хліба
Фарш у формі для запікання. Фото: кадр з відео

Через 24 години додати холодну рідину — воду, молоко або вершки. Перебити фарш блендером до гладкої маси, після чого вмішати дрібно нарізане сало. Викласти у форму для запікання, щільно утрамбувавши, щоб не залишилось порожнин.

рецепт м'ясного хліба замість ковбаси
Кетчуп та спеції. Фото: кадр з відео

Запікати при 110°C близько години, потім підняти температуру до 130°C і готувати ще 40 хвилин. Після цього змастити верх кетчупом або сумішшю кетчупу з теріякі, знову поставити у духовку при 130°C ще на 40 хвилин, щоб утворилася рум’яна скоринка.

рецепт м'ясного хліба для бутербродів
Готова страва. Фото: кадр з відео

Дати м’ясному хлібу повністю охолонути, потім відправити в холодильник мінімум на 6 годин. Тільки після охолодження нарізати порційними скибками — він буде тримати форму, як справжня ковбаса.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті, зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт із фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

бутерброд рецепт хліб котлети м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації