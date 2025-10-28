М’ясний хліб у духовці — домашній рецепт смачніше за ковбасу

М'ясний хліб. Фото: кадр з відео

Цей рецепт поєднує смак домашньої ковбаси й текстуру ніжного паштету. М’ясний хліб виходить соковитим, ароматним і має красиву підсмажену скоринку. Його зручно готувати наперед — він чудово зберігається у холодильнику, легко нарізається і підходить як для гарячої подачі, так і для холодних бутербродів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

м’ясо (свинина) — 1 кг;

сіль — 18 г (9 г нітритної, 9 г звичайної);

спеції — 6 г (духмяний перець, майоран, тмин, сушений часник);

часник — 2 зубчики;

сало — 150 г (нарізане дрібними кубиками);

рідина — 300 мл (вода, молоко, бульйон або вершки 15%);

соус для глазурі — кетчуп або суміш кетчупу з соусом теріякі.

Спосіб приготування

М’ясо нарізати невеликими шматочками та пропустити через м’ясорубку один-два рази, залежно від бажаної текстури. Дуже важливо, щоб м’ясо залишалося холодним — тоді хліб буде щільним і соковитим.

Фарш та спеції. Фото: кадр з відео

Додати до фаршу сіль, спеції та подрібнений часник. Добре вимісити, накрити плівкою, щільно закрити кришкою і поставити в холодильник на добу — це допоможе м’ясу просочитися спеціями.

Фарш у формі для запікання. Фото: кадр з відео

Через 24 години додати холодну рідину — воду, молоко або вершки. Перебити фарш блендером до гладкої маси, після чого вмішати дрібно нарізане сало. Викласти у форму для запікання, щільно утрамбувавши, щоб не залишилось порожнин.

Кетчуп та спеції. Фото: кадр з відео

Запікати при 110°C близько години, потім підняти температуру до 130°C і готувати ще 40 хвилин. Після цього змастити верх кетчупом або сумішшю кетчупу з теріякі, знову поставити у духовку при 130°C ще на 40 хвилин, щоб утворилася рум’яна скоринка.

Готова страва. Фото: кадр з відео

Дати м’ясному хлібу повністю охолонути, потім відправити в холодильник мінімум на 6 годин. Тільки після охолодження нарізати порційними скибками — він буде тримати форму, як справжня ковбаса.

