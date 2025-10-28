Мясной хлеб в духовке — домашний рецепт вкуснее колбасы

Мясной хлеб. Фото: кадр из видео

Этот рецепт сочетает вкус домашней колбасы и текстуру нежного паштета. Мясной хлеб получается сочным, ароматным и имеет красивую поджаренную корочку. Его удобно готовить заранее — он прекрасно хранится в холодильнике, легко нарезается и подходит как для горячей подачи, так и для холодных бутербродов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

мясо (свинина) — 1 кг;

соль — 18 г (9 г нитритной, 9 г обычной);

специи — 6 г (душистый перец, майоран, тмин, сушеный чеснок);

чеснок — 2 зубчика;

сало — 150 г (нарезанное мелкими кубиками);

жидкость — 300 мл. (вода, молоко, бульон или сливки 15%);

соус для глазури — кетчуп или смесь кетчупа с соусом терияки.

Способ приготовления

Мясо нарезать небольшими кусочками и пропустить через мясорубку один-два раза, в зависимости от желаемой текстуры. Очень важно, чтобы мясо оставалось холодным — тогда хлеб будет плотным и сочным.

Фарш и специи. Фото: кадр из видео

Добавить к фаршу соль, специи и измельченный чеснок. Хорошо вымесить, накрыть пленкой, плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник на сутки — это поможет мясу пропитаться специями.

Фарш в форме для запекания. Фото: кадр из видео

Через 24 часа добавить холодную жидкость — воду, молоко или сливки. Перебить фарш блендером до гладкой массы, после чего вмешать мелко нарезанное сало. Выложить в форму для запекания, плотно утрамбовав, чтобы не осталось пустот.

Кетчуп и специи. Фото: кадр из видео

Запекать при 110°C около часа, затем поднять температуру до 130°C и готовить еще 40 минут. После этого смазать верх кетчупом или смесью кетчупа с терияки, снова поставить в духовку при 130°C еще на 40 минут, чтобы образовалась румяная корочка.

Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Дать мясному хлебу полностью остыть, затем отправить в холодильник минимум на 6 часов. Только после остывания нарезать порционными ломтиками — он будет держать форму, как настоящая колбаса.

