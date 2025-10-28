Видео
Дата публикации 28 октября 2025 21:05
обновлено: 13:48
Мясной хлеб в духовке — домашний рецепт вкуснее колбасы
Мясной хлеб. Фото: кадр из видео

Этот рецепт сочетает вкус домашней колбасы и текстуру нежного паштета. Мясной хлеб получается сочным, ароматным и имеет красивую поджаренную корочку. Его удобно готовить заранее — он прекрасно хранится в холодильнике, легко нарезается и подходит как для горячей подачи, так и для холодных бутербродов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • мясо (свинина) — 1 кг;
  • соль — 18 г (9 г нитритной, 9 г обычной);
  • специи — 6 г (душистый перец, майоран, тмин, сушеный чеснок);
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сало — 150 г (нарезанное мелкими кубиками);
  • жидкость — 300 мл. (вода, молоко, бульон или сливки 15%);
  • соус для глазури — кетчуп или смесь кетчупа с соусом терияки.

Способ приготовления

Мясо нарезать небольшими кусочками и пропустить через мясорубку один-два раза, в зависимости от желаемой текстуры. Очень важно, чтобы мясо оставалось холодным — тогда хлеб будет плотным и сочным.

рецепт домашньої ковбаси
Фарш и специи. Фото: кадр из видео

Добавить к фаршу соль, специи и измельченный чеснок. Хорошо вымесить, накрыть пленкой, плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник на сутки — это поможет мясу пропитаться специями.

рецепт м'ясного хліба
Фарш в форме для запекания. Фото: кадр из видео

Через 24 часа добавить холодную жидкость — воду, молоко или сливки. Перебить фарш блендером до гладкой массы, после чего вмешать мелко нарезанное сало. Выложить в форму для запекания, плотно утрамбовав, чтобы не осталось пустот.

рецепт м'ясного хліба замість ковбаси
Кетчуп и специи. Фото: кадр из видео

Запекать при 110°C около часа, затем поднять температуру до 130°C и готовить еще 40 минут. После этого смазать верх кетчупом или смесью кетчупа с терияки, снова поставить в духовку при 130°C еще на 40 минут, чтобы образовалась румяная корочка.

рецепт м'ясного хліба для бутербродів
Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Дать мясному хлебу полностью остыть, затем отправить в холодильник минимум на 6 часов. Только после остывания нарезать порционными ломтиками — он будет держать форму, как настоящая колбаса.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
