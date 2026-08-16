Мінікіші з сиром: смачний сніданок, який зручно взяти з собою

Мінікіші з сиром і помідорами на сніданок. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Мінікіші з сиром і помідорами — чудова страва, яку варто приготувати на снідано. Це то випадок, коли хочеться щось особливе, але зі звичайних продуктів. Розсипчаста основа чудово поєднується з ніжною сирною начинкою та соковитими томатами. А ще такі маленькі кіші зручно взяти із собою на роботу, навчання чи в дорогу як ситний перекус.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія на своєму Youtube-каналі naVkus, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться

Для тіста:

борошно — 300-350 г;

холодний маргарин або вершкове масло — 150 г;

холодний кефір або кисле молоко — 100 мл;

яйце — 1 шт.;

сіль — ½ ч. л.

Для начинки:

кисломолочний сир — 200 г;

грецький йогурт або сметана — 150 г;

яйця — 2 шт.;

помідори — 2–3 шт.;

сухий базилік — 1 ч. л.;

сухий часник — ½ ч. л.;

сіль — за смаком.

Мінікіші з сиром і помідорами на сніданок. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Борошно висипати у велику миску. Холодний маргарин або вершкове масло натерти на крупній тертці безпосередньо в борошно та легко перемішати. В окремій мисці з'єднати яйце, холодний кефір та сіль. Перемішати й влити до борошна з маргарином. Спочатку зібрати тісто виделкою, а потім швидко сформувати руками в одну грудку. Довго вимішувати його не потрібно. Загорнути тісто в харчову плівку та покласти в холодильник на 40-60 хвилин. Тим часом підготувати начинку. Помідори розрізати, видалити насіння та зайвий сік. М'якоть нарізати невеликими кубиками, перекласти в сито, трохи посолити та залишити на 5-10 хвилин. Потім викласти шматочки на паперовий рушник і добре промокнути від вологи. Завдяки цьому начинка не буде надто водянистою. У мисці з'єднати кисломолочний сир, грецький йогурт або сметану та два яйця. Додати сухий базилік, часник і сіль за смаком. Перемішати до однорідності, всипати підготовлені помідори та ще раз обережно перемішати. Формочки для випікання злегка змастити олією. Охолоджене тісто тонко розкачати та вирізати кружечки відповідного розміру за допомогою форми або склянки. Викласти тісто у формочки, сформувати бортики та наколоти дно виделкою. Наповнити кожен мінікіш сирно-томатною начинкою. В аерогрилі випікати мінікіші за температури 175°C приблизно 15-20 хвилин. У духовці готувати за 190-200°C протягом 25-30 хвилин до апетитного золотистого кольору. Готові мінікіші залишити у формах на кілька хвилин, щоб вони трохи охолонули. Потім обережно вийняти та подавати теплими або вже повністю охолодженими.

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