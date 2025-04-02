Молоко в духовку на 15 хв і сніданок готовий — фінський млинець

Рулет на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо вранці немає часу на складні рецепти, цей фінський млинець стане ідеальним рішенням. Мінімум зусиль, звичайні продукти та всього 15 хвилин у духовці — і у вас на столі ніжний, ароматний сніданок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоко — 400 мл.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 3 ч. л.;

сіль — дрібка;

борошно — 120 г;

розпушувач — 1/3 ч. л.;

вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з'єднати молоко, яйця, сіль і цукор, перемішати до однорідності. В окремій ємності змішати борошно з розпушувачем, потім поступово додати до рідких інгредієнтів, ретельно розмішуючи, щоб не було грудочок. Має вийти рідке тісто, як для тонких млинців.

Тісто для млинця. Фото: smachnenke.com.ua

Додати розтоплене вершкове масло, ще раз добре перемішати. Деко (приблизно 32×38 см) застелити антипригарним килимком або папером для випічки, змащеним олією та присипаним борошном. Вилити тісто рівномірним шаром.

Смажений млинець. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати в розігрітій до 200°C духовці 15 хвилин. Під час випікання млинець утворює пухирці — це нормально. Як тільки духовку відкрити, він вирівняється.

Готовий сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий млинець подати гарячим, змастивши вершковим маслом або джемом. Також можна зробити рулет із сирною начинкою: змішати сир з цукром, рівномірно розподілити по млинцю, скрутити в рулет і нарізати порційними шматками.

Цей фінський млинець виходить ніжним, з легкою скоринкою, і стане чудовим варіантом для сніданку чи десерту. Експериментуйте з начинками та насолоджуйтеся кожним шматочком.

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