Молоко в духовку на 15 хв і сніданок готовий — фінський млинець
Якщо вранці немає часу на складні рецепти, цей фінський млинець стане ідеальним рішенням. Мінімум зусиль, звичайні продукти та всього 15 хвилин у духовці — і у вас на столі ніжний, ароматний сніданок.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоко — 400 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 3 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 1/3 ч. л.;
- вершкове масло — 20 г.
Спосіб приготування
У глибокій мисці з'єднати молоко, яйця, сіль і цукор, перемішати до однорідності. В окремій ємності змішати борошно з розпушувачем, потім поступово додати до рідких інгредієнтів, ретельно розмішуючи, щоб не було грудочок. Має вийти рідке тісто, як для тонких млинців.
Додати розтоплене вершкове масло, ще раз добре перемішати. Деко (приблизно 32×38 см) застелити антипригарним килимком або папером для випічки, змащеним олією та присипаним борошном. Вилити тісто рівномірним шаром.
Випікати в розігрітій до 200°C духовці 15 хвилин. Під час випікання млинець утворює пухирці — це нормально. Як тільки духовку відкрити, він вирівняється.
Готовий млинець подати гарячим, змастивши вершковим маслом або джемом. Також можна зробити рулет із сирною начинкою: змішати сир з цукром, рівномірно розподілити по млинцю, скрутити в рулет і нарізати порційними шматками.
Цей фінський млинець виходить ніжним, з легкою скоринкою, і стане чудовим варіантом для сніданку чи десерту. Експериментуйте з начинками та насолоджуйтеся кожним шматочком.
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