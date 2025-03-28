Рецепт ніжної запіканки, яка тане в роті — важко забути цей смак дитинства

Ніжна запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо ви любите сирну випічку, обов’язково спробуйте цей рецепт. Запіканка виходить легкою, м'якою та ароматною. Вона стане чудовим сніданком або десертом до чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

родзинки — 100 г;

журавлина — 50 г;

кисломолочний сир — 900 г;

яйця — 5 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

борошно — 80 г;

ароматизовані краплі (або цедра лимона) — 3 краплі;

сметана — 150 мл;

дрібка солі;

вершкове масло — для змащування форми.

Спосіб приготування

Родзинки та журавлину залити гарячою водою, залишити на кілька хвилин, потім обсушити на паперовому рушнику.

Сирне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Сир збити блендером до кремової текстури. Відокремити жовтки від білків. До сиру додати жовтки, половину цукру, ванільний цукор, борошно, ароматизатор або цедру, сметану та ще раз перемішати блендером.

Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Білки збити з рештою цукру та дрібкою солі до стійких піків. Акуратно вмішати білкову масу в сирну, використовуючи лопаточку. Додати підготовлені сухофрукти й перемішати.

Шматок запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання змастити вершковим маслом, вилити тісто та випікати в духовці при 180 °C 45-50 хвилин. Остиглу запіканку посипати цукровою пудрою, нарізати порційними шматками та подавати до чаю.



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