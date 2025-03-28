Рецепт нежной запеканки, которая тает во рту — трудно забыть этот вкус детства

Нежная запеканка. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы любите творожную выпечку, обязательно попробуйте этот рецепт. Запеканка получается легкой, мягкой и ароматной. Она станет отличным завтраком или десертом к чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

изюм — 100 г;

клюква — 50 г;

творог — 900 г;

яйца — 5 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

мука — 80 г;

ароматизированные капли (или цедра лимона) — 3 капли;

сметана — 150 мл;

щепотка соли;

сливочное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления

Изюм и клюкву залить горячей водой, оставить на несколько минут, затем обсушить на бумажном полотенце.

Творожное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Творог взбить блендером до кремовой текстуры. Отделить желтки от белков. К творогу добавить желтки, половину сахара, ванильный сахар, муку, ароматизатор или цедру, сметану и еще раз перемешать блендером.

Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Белки взбить с оставшимся сахаром и щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно вмешать белковую массу в творожную, используя лопаточку. Добавить подготовленные сухофрукты и перемешать.

Кусок запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания смазать сливочным маслом, вылить тесто и выпекать в духовке при 180 °C 45-50 минут. Остывшую запеканку посыпать сахарной пудрой, нарезать порционными кусками и подавать к чаю.



Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.