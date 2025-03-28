Рецепт нежной запеканки, которая тает во рту — трудно забыть этот вкус детства

Нежная запеканка, тает во рту — трудно забыть вкус детства
Если вы любите творожную выпечку, обязательно попробуйте этот рецепт. Запеканка получается легкой, мягкой и ароматной. Она станет отличным завтраком или десертом к чаю.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- изюм — 100 г;
- клюква — 50 г;
- творог — 900 г;
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- мука — 80 г;
- ароматизированные капли (или цедра лимона) — 3 капли;
- сметана — 150 мл;
- щепотка соли;
- сливочное масло — для смазывания формы.
Способ приготовления
Изюм и клюкву залить горячей водой, оставить на несколько минут, затем обсушить на бумажном полотенце.
Творог взбить блендером до кремовой текстуры. Отделить желтки от белков. К творогу добавить желтки, половину сахара, ванильный сахар, муку, ароматизатор или цедру, сметану и еще раз перемешать блендером.
Белки взбить с оставшимся сахаром и щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно вмешать белковую массу в творожную, используя лопаточку. Добавить подготовленные сухофрукты и перемешать.
Форму для выпекания смазать сливочным маслом, вылить тесто и выпекать в духовке при 180 °C 45-50 минут. Остывшую запеканку посыпать сахарной пудрой, нарезать порционными кусками и подавать к чаю.
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