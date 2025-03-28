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Нежная запеканка, тает во рту — трудно забыть вкус детства

28 марта 2025 23:57
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт нежной запеканки, которая тает во рту — трудно забыть этот вкус детства
Нежная запеканка. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Если вы любите творожную выпечку, обязательно попробуйте этот рецепт. Запеканка получается легкой, мягкой и ароматной. Она станет отличным завтраком или десертом к чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • изюм — 100 г;
  • клюква — 50 г;
  • творог — 900 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • мука — 80 г;
  • ароматизированные капли (или цедра лимона) — 3 капли;
  • сметана — 150 мл;
  • щепотка соли;
  • сливочное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления

Изюм и клюкву залить горячей водой, оставить на несколько минут, затем обсушить на бумажном полотенце.

рецепт сирної запіканки, як в дитинстві
Творожное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Творог взбить блендером до кремовой текстуры. Отделить желтки от белков. К творогу добавить желтки, половину сахара, ванильный сахар, муку, ароматизатор или цедру, сметану и еще раз перемешать блендером.

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Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Белки взбить с оставшимся сахаром и щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно вмешать белковую массу в творожную, используя лопаточку. Добавить подготовленные сухофрукты и перемешать.

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Кусок запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания смазать сливочным маслом, вылить тесто и выпекать в духовке при 180 °C 45-50 минут. Остывшую запеканку посыпать сахарной пудрой, нарезать порционными кусками и подавать к чаю.

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