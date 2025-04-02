Молоко в духовку на 15 мин и завтрак готов — финский блинчик

Рулет на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Если утром нет времени на сложные рецепты, этот финский блинчик станет идеальным решением. Минимум усилий, обычные продукты и всего 15 минут в духовке — и у вас на столе нежный, ароматный завтрак.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молоко — 400 мл.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 3 ч. л.;

соль — щепотка;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 1/3 ч. л;

сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить молоко, яйца, соль и сахар, перемешать до однородности. В отдельной емкости смешать муку с разрыхлителем, затем постепенно добавить к жидким ингредиентам, тщательно размешивая, чтобы не было комочков. Должно получиться жидкое тесто, как для тонких блинов.

Тесто для блина. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить растопленное сливочное масло, еще раз хорошо перемешать. Противень (примерно 32×38 см) застелить антипригарным ковриком или бумагой для выпечки, смазанным маслом и присыпанным мукой. Вылить тесто равномерным слоем.

Жареный блинчик. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 200°C духовке 15 минут. Во время выпекания блинчик образует пузырьки - это нормально. Как только духовку открыть, он выровняется.

Готовый завтрак готов. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый блин подать горячим, смазав сливочным маслом или джемом. Также можно сделать рулет с творожной начинкой: смешать творог с сахаром, равномерно распределить по блину, свернуть в рулет и нарезать порционными кусками.

Этот финский блинчик получается нежным, с легкой корочкой, и станет отличным вариантом для завтрака или десерта. Экспериментируйте с начинками и наслаждайтесь каждым кусочком.

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