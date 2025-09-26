На якій олії смажити картоплю — поради шефів для ідеальної скоринки

Смажена картопля. Фото: Freepik

Смажена картопля здається простою стравою, але саме вибір олії робить її по-справжньому ідеальною. Соняшникова, кукурудзяна, арахісова чи оливкова — кожна з них впливає на смак, аромат і хрусткість. Розповідаємо, яку олію обрати, щоб приготувати картоплю, від якої неможливо відірватися.

Новини.LIVE розкажуть, які олію краще обрати для приготування смаженої картоплі.

Смажена картопля — одна з найпопулярніших страв у світі, яка здається простою, але насправді вимагає знання певних тонкощів. Від правильного вибору олії залежить не лише смак, а й аромат, текстура та навіть користь картоплі. Професійні кухарі зазначають: важливо звертати увагу на температуру димлення олії та її властивості. Якщо обрати неправильний варіант, картопля може вийти пересушеною або надто жирною.

Соняшникова рафінована олія для класичного результату

Найпоширеніший вибір для смаження картоплі. Вона витримує високі температури, не має яскравого аромату та дає можливість отримати рівномірну золотисту скоринку. Важливо брати саме рафіновану олію, адже нерафінована димить і надає неприємного гіркуватого присмаку.

Кукурудзяна олія для ніжного смаку та легкості

Цей варіант підходить тим, хто не любить надто жирну картоплю. Кукурудзяна олія легка, містить вітамін Е і дозволяє отримати картоплю з красивим золотавим відтінком. Усередині вона залишається ніжною, а зовні — хрумкою.

Смажена картопля. Фото: Freepik

Арахісова олія для ресторанної хрусткої скоринки

У багатьох ресторанах світу саме арахісова олія використовується для картоплі фрі. Вона витримує надвисокі температури, тому скибочки обсмажуються швидко та рівномірно. Легка горіхова нотка робить смак вишуканішим і додає картоплі особливого шарму.

Оливкова олія для користі та аромату

Рафінована оливкова олія підходить для смаження, адже має вищу температуру димлення, ніж олія холодного віджиму. Вона робить картоплю ароматною й ніжною, додає страві середземноморських нот і робить її менш важкою для травлення.

Смажена картопля та перець. Фото: Freepik

Кулінарні секрети від шефів

Щоб картопля була ще хрумкішою, перед смаженням її варто промити в холодній воді, щоб позбутися зайвого крохмалю, а потім ретельно обсушити.

Оптимальна температура смаження — 160–180 °C. Якщо масло перегріти, картопля швидко згорить зовні, але залишиться сирою всередині.

Найкращий результат дає подвійне обсмажування: спочатку на нижчій температурі до напівготовності, потім коротке обсмаження на більшій температурі для утворення скоринки.

Для домашніх умов можна поєднувати кілька видів олії, наприклад соняшникову й трохи оливкової — страва вийде і хрусткою, і ароматною.

