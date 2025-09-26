На каком масле жарить картофель — советы шефов для идеальной корочки

Жареный картофель. Фото: Freepik

Жареный картофель кажется простым блюдом, но именно выбор масла делает его по-настоящему идеальным. Подсолнечное, кукурузное, арахисовое или оливковое — каждое из них влияет на вкус, аромат и хрусткость. Рассказываем, какое масло выбрать, чтобы приготовить картофель, от которого невозможно оторваться.

Новини.LIVE расскажут, какое масло лучше выбрать для приготовления жареного картофеля.

Жареный картофель — одно из самых популярных блюд в мире, которое кажется простым, но на самом деле требует знания определенных тонкостей. От правильного выбора масла зависит не только вкус, но и аромат, текстура и даже польза картофеля. Профессиональные повара отмечают: важно обращать внимание на температуру дымления масла и его свойства. Если выбрать неправильный вариант, картофель может получиться пересушенным или слишком жирным.

Подсолнечное рафинированное масло для классического результата

Самый распространенный выбор для жарки картофеля. Оно выдерживает высокие температуры, не имеет яркого аромата и дает возможность получить равномерную золотистую корочку. Важно брать именно рафинированное масло, ведь нерафинированное дымит и придает неприятный горьковатый привкус.

Кукурузное масло для нежного вкуса и легкости

Этот вариант подходит тем, кто не любит слишком жирный картофель. Кукурузное масло легкое, содержит витамин Е и позволяет получить картофель с красивым золотистым оттенком. Внутри он остается нежным, а снаружи — хрустящим.

Жареный картофель. Фото: Freepik

Арахисовое масло для ресторанной хрустящей корочки

Во многих ресторанах мира именно арахисовое масло используется для картофеля фри. Оно выдерживает сверхвысокие температуры, поэтому ломтики обжариваются быстро и равномерно. Легкая ореховая нотка делает вкус более изысканным и придает картофелю особый шарм.

Оливковое масло для пользы и аромата

Рафинированное оливковое масло подходит для жарки, так как имеет более высокую температуру дымления, чем масло холодного отжима. Оно делает картофель ароматным и нежным, добавляет блюду средиземноморских нот и делает его менее тяжелым для пищеварения.

Жареный картофель и перец. Фото: Freepik

Кулинарные секреты от шефов

Чтобы картофель был еще более хрустящим, перед жаркой его стоит промыть в холодной воде, чтобы избавиться от лишнего крахмала, а затем тщательно обсушить.

Оптимальная температура жарки — 160-180 °C. Если масло перегреть, картофель быстро сгорит снаружи, но останется сырым внутри.

Лучший результат дает двойное обжаривание: сначала на более низкой температуре до полуготовности, затем короткая обжарка на большей температуре для образования корочки.

Для домашних условий можно сочетать несколько видов масла, например подсолнечное и немного оливкового — блюдо получится и хрустящим, и ароматным.

