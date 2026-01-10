Відео
Найкращий "Крабовий" салат за 5 хвилин — зберігайте рецепт

Дата публікації: 10 січня 2026 12:04
Найкращий крабовий салат за 5 хвилин — рецепт з фото
Крабовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Крабовий салат за п'ять хвилин виходить ніжним, соковитим і ароматним. Поєднання свіжого огірка, крабових паличок, варених яєць і кукурудзи робить страву ситною і яскравою. Легко приготувати, швидко перемішати з майонезом — готовий салат відразу можна подавати на стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірок — 1 шт.;
  • крабові палички — 300 г;
  • варені курячі яйця — 3 шт.;
  • консервована кукурудза — 330 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • майонез — 4–5 ст. л.;
  • сіль і перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Огірок нарізати маленькими кубиками та перекласти у миску. Варені яйця та крабові палички нарізати кубиком і додати до огірка. Додати консервовану кукурудзу та натертий на дрібній тертці твердий сир. Зелень дрібно нарізати та додати в салат.

рецепт салату з крабовими паличками
Салат  з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Посолити та поперчити до свого смаку, додати майонез і ретельно перемішати всі інгредієнти. Салат перекласти у сервірувальну тарілку та, за бажанням, прикрасити додатковою зеленню перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

салат рецепт крабові палички крабовий салат закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
