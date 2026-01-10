Найкращий крабовий салат за 5 хвилин — рецепт з фото

Найкращий "Крабовий" салат за 5 хвилин — зберігайте рецепт
Крабовий салат за п'ять хвилин виходить ніжним, соковитим і ароматним. Поєднання свіжого огірка, крабових паличок, варених яєць і кукурудзи робить страву ситною і яскравою. Легко приготувати, швидко перемішати з майонезом — готовий салат відразу можна подавати на стіл.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- огірок — 1 шт.;
- крабові палички — 300 г;
- варені курячі яйця — 3 шт.;
- консервована кукурудза — 330 г;
- твердий сир — 150 г;
- зелена цибуля — до свого смаку;
- майонез — 4–5 ст. л.;
- сіль і перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Огірок нарізати маленькими кубиками та перекласти у миску. Варені яйця та крабові палички нарізати кубиком і додати до огірка. Додати консервовану кукурудзу та натертий на дрібній тертці твердий сир. Зелень дрібно нарізати та додати в салат.
Посолити та поперчити до свого смаку, додати майонез і ретельно перемішати всі інгредієнти. Салат перекласти у сервірувальну тарілку та, за бажанням, прикрасити додатковою зеленню перед подачею.

