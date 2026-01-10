Найкращий крабовий салат за 5 хвилин — рецепт з фото

Крабовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Крабовий салат за п'ять хвилин виходить ніжним, соковитим і ароматним. Поєднання свіжого огірка, крабових паличок, варених яєць і кукурудзи робить страву ситною і яскравою. Легко приготувати, швидко перемішати з майонезом — готовий салат відразу можна подавати на стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

огірок — 1 шт.;

крабові палички — 300 г;

варені курячі яйця — 3 шт.;

консервована кукурудза — 330 г;

твердий сир — 150 г;

зелена цибуля — до свого смаку;

майонез — 4–5 ст. л.;

сіль і перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Огірок нарізати маленькими кубиками та перекласти у миску. Варені яйця та крабові палички нарізати кубиком і додати до огірка. Додати консервовану кукурудзу та натертий на дрібній тертці твердий сир. Зелень дрібно нарізати та додати в салат.

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Посолити та поперчити до свого смаку, додати майонез і ретельно перемішати всі інгредієнти. Салат перекласти у сервірувальну тарілку та, за бажанням, прикрасити додатковою зеленню перед подачею.

