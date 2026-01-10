Самый лучший крабовый салат за 5 минут — рецепт с фото

Самый лучший "Крабовый" салат за 5 минут — сохраняйте рецепт
Крабовый салат за пять минут получается нежным, сочным и ароматным. Сочетание свежего огурца, крабовых палочек, вареных яиц и кукурузы делает блюдо сытным и ярким. Легко приготовить, быстро перемешать с майонезом — готовый салат сразу можно подавать на стол.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- огурец — 1 шт.;
- крабовые палочки — 300 г;
- вареные куриные яйца — 3 шт.;
- консервированная кукуруза — 330 г;
- твердый сыр — 150 г;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- майонез — 4-5 ст. л.;
- соль и перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Огурец нарезать маленькими кубиками и переложить в миску. Вареные яйца и крабовые палочки нарезать кубиком и добавить к огурцу. Добавить консервированную кукурузу и натертый на мелкой терке твердый сыр. Зелень мелко нарезать и добавить в салат.
Посолить и поперчить по своему вкусу, добавить майонез и тщательно перемешать все ингредиенты. Салат переложить в сервировочную тарелку и, по желанию, украсить дополнительной зеленью перед подачей.
