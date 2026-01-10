Самый лучший крабовый салат за 5 минут — рецепт с фото

Крабовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Крабовый салат за пять минут получается нежным, сочным и ароматным. Сочетание свежего огурца, крабовых палочек, вареных яиц и кукурузы делает блюдо сытным и ярким. Легко приготовить, быстро перемешать с майонезом — готовый салат сразу можно подавать на стол.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

огурец — 1 шт.;

крабовые палочки — 300 г;

вареные куриные яйца — 3 шт.;

консервированная кукуруза — 330 г;

твердый сыр — 150 г;

зеленый лук — по своему вкусу;

майонез — 4-5 ст. л.;

соль и перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Огурец нарезать маленькими кубиками и переложить в миску. Вареные яйца и крабовые палочки нарезать кубиком и добавить к огурцу. Добавить консервированную кукурузу и натертый на мелкой терке твердый сыр. Зелень мелко нарезать и добавить в салат.

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Посолить и поперчить по своему вкусу, добавить майонез и тщательно перемешать все ингредиенты. Салат переложить в сервировочную тарелку и, по желанию, украсить дополнительной зеленью перед подачей.

