Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Самый лучший "Крабовый" салат за 5 минут — сохраняйте рецепт

Самый лучший "Крабовый" салат за 5 минут — сохраняйте рецепт

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 12:04
Самый лучший крабовый салат за 5 минут — рецепт с фото
Крабовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Крабовый салат за пять минут получается нежным, сочным и ароматным. Сочетание свежего огурца, крабовых палочек, вареных яиц и кукурузы делает блюдо сытным и ярким. Легко приготовить, быстро перемешать с майонезом — готовый салат сразу можно подавать на стол.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

Реклама
  • огурец — 1 шт.;
  • крабовые палочки — 300 г;
  • вареные куриные яйца — 3 шт.;
  • консервированная кукуруза — 330 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • майонез — 4-5 ст. л.;
  • соль и перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Огурец нарезать маленькими кубиками и переложить в миску. Вареные яйца и крабовые палочки нарезать кубиком и добавить к огурцу. Добавить консервированную кукурузу и натертый на мелкой терке твердый сыр. Зелень мелко нарезать и добавить в салат.

рецепт салату з крабовими паличками
Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Посолить и поперчить по своему вкусу, добавить майонез и тщательно перемешать все ингредиенты. Салат переложить в сервировочную тарелку и, по желанию, украсить дополнительной зеленью перед подачей.

Реклама

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Реклама

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Реклама

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт крабовые палочки крабовый салат закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации