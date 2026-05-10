Найніжніші рибні котлети: знадобиться 500 г хека або минтая
Ці рибні котлети виходять настільки ніжними та соковитими, що їх із задоволенням їдять навіть ті, хто не дуже любить рибу. Кабачок додає м’якості, сир — приємної вершкової нотки, а зелень робить смак ще яскравішим. Готуються вони просто, а результат приємно дивує хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Ідеальний варіант для легкої та смачної вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- хек або минтай — 500 г;
- кабачок — 350 г;
- яйце — 1 шт.;
- твердий сир — 70 г;
- борошно — 1–2 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- кріп і зелена цибуля — за смаком;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- паприка — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Рибу очистити від кісток і шкіри, нарізати шматочками та подрібнити у блендері до стану фаршу.
- Кабачок натерти, трохи підсолити та залишити на 30 хвилин, після чого добре відтиснути зайву рідину.
- До рибного фаршу додати кабачок, яйце, тертий сир, борошно, подрібнений часник і зелень. Посолити, поперчити, додати паприку та добре перемішати.
- Сформувати котлети вологими руками та обсмажити на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.
- Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.