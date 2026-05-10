Головна Смак Найніжніші рибні котлети: знадобиться 500 г хека або минтая

Найніжніші рибні котлети: знадобиться 500 г хека або минтая

Дата публікації: 10 травня 2026 15:04
Рибні котлети. Фото: кадр з відео

Ці рибні котлети виходять настільки ніжними та соковитими, що їх із задоволенням їдять навіть ті, хто не дуже любить рибу. Кабачок додає м’якості, сир — приємної вершкової нотки, а зелень робить смак ще яскравішим. Готуються вони просто, а результат приємно дивує хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Ідеальний варіант для легкої та смачної вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • хек або минтай — 500 г;
  • кабачок — 350 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • твердий сир — 70 г;
  • борошно — 1–2 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • кріп і зелена цибуля — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • паприка — за смаком;
  • олія — для смаження.
Приготування фаршу. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Рибу очистити від кісток і шкіри, нарізати шматочками та подрібнити у блендері до стану фаршу.
  2. Кабачок натерти, трохи підсолити та залишити на 30 хвилин, після чого добре відтиснути зайву рідину.
  3. До рибного фаршу додати кабачок, яйце, тертий сир, борошно, подрібнений часник і зелень. Посолити, поперчити, додати паприку та добре перемішати.
  4. Сформувати котлети вологими руками та обсмажити на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.
  5. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
