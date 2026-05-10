Найніжніші рибні котлети: знадобиться 500 г хека або минтая

Ці рибні котлети виходять настільки ніжними та соковитими, що їх із задоволенням їдять навіть ті, хто не дуже любить рибу. Кабачок додає м’якості, сир — приємної вершкової нотки, а зелень робить смак ще яскравішим. Готуються вони просто, а результат приємно дивує хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Ідеальний варіант для легкої та смачної вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

хек або минтай — 500 г;

кабачок — 350 г;

яйце — 1 шт.;

твердий сир — 70 г;

борошно — 1–2 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

кріп і зелена цибуля — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

паприка — за смаком;

олія — для смаження.

Приготування фаршу. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Рибу очистити від кісток і шкіри, нарізати шматочками та подрібнити у блендері до стану фаршу. Кабачок натерти, трохи підсолити та залишити на 30 хвилин, після чого добре відтиснути зайву рідину. До рибного фаршу додати кабачок, яйце, тертий сир, борошно, подрібнений часник і зелень. Посолити, поперчити, додати паприку та добре перемішати. Сформувати котлети вологими руками та обсмажити на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

