Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Нежнейшие рыбные котлеты: понадобится 500 г хека или минтая

Нежнейшие рыбные котлеты: понадобится 500 г хека или минтая

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 15:04
Нежнейшие рыбные котлеты: понадобится 500 г хека или минтая
Рыбные котлеты из рыбы. Фото: кадр из видео

Эти рыбные котлеты получаются настолько нежными и сочными, что их с удовольствием едят даже те, кто не очень любит рыбу. Кабачок добавляет мягкости, сыр — приятной сливочной нотки, а зелень делает вкус еще ярче. Готовятся они просто, а результат приятно удивляет хрустящей корочкой и нежной серединкой. Идеальный вариант для легкого и вкусного ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • хек или минтай — 500 г;
  • кабачок — 350 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • твердый сыр — 70 г;
  • мука — 1-2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • укроп и зеленый лук — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • масло — для жарки.
рецепт рибних котлет
Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Рыбу очистить от костей и кожи, нарезать кусочками и измельчить в блендере до состояния фарша.
  2. Кабачок натереть, немного подсолить и оставить на 30 минут, после чего хорошо отжать лишнюю жидкость.
  3. К рыбному фаршу добавить кабачок, яйцо, тертый сыр, муку, измельченный чеснок и зелень. Посолить, поперчить, добавить паприку и хорошо перемешать.
  4. Сформировать котлеты влажными руками и обжарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
  5. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Читайте также:

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

рецепт котлеты хек
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации