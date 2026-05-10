Нежнейшие рыбные котлеты: понадобится 500 г хека или минтая
Эти рыбные котлеты получаются настолько нежными и сочными, что их с удовольствием едят даже те, кто не очень любит рыбу. Кабачок добавляет мягкости, сыр — приятной сливочной нотки, а зелень делает вкус еще ярче. Готовятся они просто, а результат приятно удивляет хрустящей корочкой и нежной серединкой. Идеальный вариант для легкого и вкусного ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- хек или минтай — 500 г;
- кабачок — 350 г;
- яйцо — 1 шт.;
- твердый сыр — 70 г;
- мука — 1-2 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп и зеленый лук — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Рыбу очистить от костей и кожи, нарезать кусочками и измельчить в блендере до состояния фарша.
- Кабачок натереть, немного подсолить и оставить на 30 минут, после чего хорошо отжать лишнюю жидкость.
- К рыбному фаршу добавить кабачок, яйцо, тертый сыр, муку, измельченный чеснок и зелень. Посолить, поперчить, добавить паприку и хорошо перемешать.
- Сформировать котлеты влажными руками и обжарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
- Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.
