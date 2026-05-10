Нежнейшие рыбные котлеты: понадобится 500 г хека или минтая

Рыбные котлеты из рыбы. Фото: кадр из видео

Эти рыбные котлеты получаются настолько нежными и сочными, что их с удовольствием едят даже те, кто не очень любит рыбу. Кабачок добавляет мягкости, сыр — приятной сливочной нотки, а зелень делает вкус еще ярче. Готовятся они просто, а результат приятно удивляет хрустящей корочкой и нежной серединкой. Идеальный вариант для легкого и вкусного ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

хек или минтай — 500 г;

кабачок — 350 г;

яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — 70 г;

мука — 1-2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

укроп и зеленый лук — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

паприка — по вкусу;

масло — для жарки.

Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Рыбу очистить от костей и кожи, нарезать кусочками и измельчить в блендере до состояния фарша. Кабачок натереть, немного подсолить и оставить на 30 минут, после чего хорошо отжать лишнюю жидкость. К рыбному фаршу добавить кабачок, яйцо, тертый сыр, муку, измельченный чеснок и зелень. Посолить, поперчить, добавить паприку и хорошо перемешать. Сформировать котлеты влажными руками и обжарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

