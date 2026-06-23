Соковитий хек у клярі на сковороді: рецепт для швидкої та смачної вечері

Найпростіший і найсмачніший рецепт хеку на сковороді: рецепт риби
Звичайний хек може здивувати неймовірним смаком, якщо приготувати його в легкому яєчному клярі. Риба виходить соковитою всередині, з рум’яною хрусткою скоринкою зовні та чудово поєднується з будь-яким гарніром. Цей рецепт стане у пригоді, коли потрібно швидко приготувати смачну вечерю для всієї родини.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- хек — 2 тушки;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Очистити хек, видалити плавники та темні плівки всередині.
- Нарізати рибу порційними шматочками, додати сіль і чорний мелений перець, залишити на 15 хвилин.
- Яйця розбити в миску та перемішати до однорідності.
- Кожен шматочок риби обваляти в борошні, після чого занурити в яєчну суміш.
- Розігріти сковороду з олією. Викласти підготовлені шматочки хека та обсмажити з обох боків до рум’яної золотистої скоринки.
- Перекласти готову рибу на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
- Подавати гарячою з улюбленим гарніром або свіжими овочами.
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