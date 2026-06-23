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Главная Вкус Самый простой и самый вкусный рецепт хека на сковороде: рецепт рыбы

Самый простой и самый вкусный рецепт хека на сковороде: рецепт рыбы

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 21:04
Сочный хек в кляре на сковороде: рецепт быстрого и вкусного ужина
Жареный хек. Фото: кадр из видео

Обычный хек может удивить невероятным вкусом, если приготовить его в легком яичном кляре. Рыба получается сочной внутри, с румяной хрустящей корочкой снаружи и прекрасно сочетается с любым гарниром. Этот рецепт пригодится, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин для всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • хек — 2 тушки;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт смаженого хека
Жареная рыба. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Очистить хек, удалить плавники и тёмные плёнки внутри.
  2. Нарезать рыбу порционными кусочками, добавить соль и черный молотый перец, оставить на 15 минут.
  3. Яйца разбить в миску и перемешать до однородности.
  4. Каждый кусочек рыбы обвалять в муке, после чего окунуть в яичную смесь.
  5. Разогреть сковороду с маслом. Выложить подготовленные кусочки хека и обжарить с обеих сторон до румяной золотистой корочки.
  6. Переложить готовую рыбу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
  7. Подавать горячей с любимым гарниром или свежими овощами.

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рыба рецепт хек
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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