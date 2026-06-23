Сочный хек в кляре на сковороде: рецепт быстрого и вкусного ужина

Жареный хек. Фото: кадр из видео

Обычный хек может удивить невероятным вкусом, если приготовить его в легком яичном кляре. Рыба получается сочной внутри, с румяной хрустящей корочкой снаружи и прекрасно сочетается с любым гарниром. Этот рецепт пригодится, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин для всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

хек — 2 тушки;

яйца — 2 шт.;

мука — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Жареная рыба. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Очистить хек, удалить плавники и тёмные плёнки внутри. Нарезать рыбу порционными кусочками, добавить соль и черный молотый перец, оставить на 15 минут. Яйца разбить в миску и перемешать до однородности. Каждый кусочек рыбы обвалять в муке, после чего окунуть в яичную смесь. Разогреть сковороду с маслом. Выложить подготовленные кусочки хека и обжарить с обеих сторон до румяной золотистой корочки. Переложить готовую рыбу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавать горячей с любимым гарниром или свежими овощами.

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