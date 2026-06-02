Найсмачніший суп з сочевицею та цвітною капустою: страва за 30 хвилин
Якщо хочеться приготувати щось поживне, але без зайвого клопоту, цей суп стане чудовим вибором. Поєднання ніжної цвітної капусти, сочевиці та вершкового сирку робить страву ситною, ароматною й напрочуд смачною. А на приготування знадобиться всього близько 30 хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- курячі стегна — 2 шт.;
- цвітна капуста — 250–300 г;
- молода капуста — 80–120 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сочевиця — 80–100 г;
- плавлений сирок — 1 шт.;
- кріп — за смаком;
- зелена цибуля — за смаком;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- духмяний перець — 4–6 горошин;
- приправа "10 овочів" — 1–1,5 ч. л.;
- куркума — 1/3 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- вода — 2,2–2,5 л.
Спосіб приготування
- Зварити бульйон із курячих стегон, додавши лавровий лист і духмяний перець.
- Готове м’ясо дістати, відокремити від кісток і повернути в каструлю.
- Додати промиту сочевицю, дрібно нарізану цибулю та приправу.
- Через кілька хвилин додати суцвіття цвітної капусти й нашатковану молоду капусту.
- Плавлений сирок натерти та додати до супу, постійно помішуючи до повного розчинення.
- Наприкінці додати куркуму, сіль і подрібнену зелень. Прогріти ще кілька хвилин і зняти з вогню.
