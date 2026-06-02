Найсмачніший суп з сочевицею та цвітною капустою: страва за 30 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 14:44
Суп з сочевицею та цвітною капустою. Фото: кадр з відео

Якщо хочеться приготувати щось поживне, але без зайвого клопоту, цей суп стане чудовим вибором. Поєднання ніжної цвітної капусти, сочевиці та вершкового сирку робить страву ситною, ароматною й напрочуд смачною. А на приготування знадобиться всього близько 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 2 шт.;
  • цвітна капуста — 250–300 г;
  • молода капуста — 80–120 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сочевиця — 80–100 г;
  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • кріп — за смаком;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • духмяний перець — 4–6 горошин;
  • приправа "10 овочів" — 1–1,5 ч. л.;
  • куркума — 1/3 ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • вода — 2,2–2,5 л.
Цвітна капуста. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Зварити бульйон із курячих стегон, додавши лавровий лист і духмяний перець.
  2. Готове м’ясо дістати, відокремити від кісток і повернути в каструлю.
  3. Додати промиту сочевицю, дрібно нарізану цибулю та приправу.
  4. Через кілька хвилин додати суцвіття цвітної капусти й нашатковану молоду капусту.
  5. Плавлений сирок натерти та додати до супу, постійно помішуючи до повного розчинення. 
  6. Наприкінці додати куркуму, сіль і подрібнену зелень. Прогріти ще кілька хвилин і зняти з вогню.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
