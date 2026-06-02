Найсмачніший суп з сочевицею та цвітною капустою: страва за 30 хвилин

Суп з сочевицею та цвітною капустою. Фото: кадр з відео

Якщо хочеться приготувати щось поживне, але без зайвого клопоту, цей суп стане чудовим вибором. Поєднання ніжної цвітної капусти, сочевиці та вершкового сирку робить страву ситною, ароматною й напрочуд смачною. А на приготування знадобиться всього близько 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

курячі стегна — 2 шт.;

цвітна капуста — 250–300 г;

молода капуста — 80–120 г;

цибуля — 1 шт.;

сочевиця — 80–100 г;

плавлений сирок — 1 шт.;

кріп — за смаком;

зелена цибуля — за смаком;

лавровий лист — 1–2 шт.;

духмяний перець — 4–6 горошин;

приправа "10 овочів" — 1–1,5 ч. л.;

куркума — 1/3 ч. л.;

сіль — за смаком;

вода — 2,2–2,5 л.

Цвітна капуста. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Зварити бульйон із курячих стегон, додавши лавровий лист і духмяний перець. Готове м’ясо дістати, відокремити від кісток і повернути в каструлю. Додати промиту сочевицю, дрібно нарізану цибулю та приправу. Через кілька хвилин додати суцвіття цвітної капусти й нашатковану молоду капусту. Плавлений сирок натерти та додати до супу, постійно помішуючи до повного розчинення. Наприкінці додати куркуму, сіль і подрібнену зелень. Прогріти ще кілька хвилин і зняти з вогню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів перших страв

Турецький крем-суп із сочевиці — це корисно та дуже смачно.

Простий рецепт капусняку з ребрами та з копченим ароматом.

Читайте також:

Рецепт супу "Здоровʼя" для комфорту в шлунку — 200 г курячої грудки.

Французький цибулевий суп — смачна страва в холодну пору року.

Наваристий капусняк за рецептом бабусі — всі будуть просити добавки.