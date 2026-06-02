Самый вкусный суп с чечевицей и цветной капустой: блюдо за 30 минут
Если хочется приготовить что-то питательное, но без лишних хлопот, этот суп станет отличным выбором. Сочетание нежной цветной капусты, чечевицы и сливочного сырка делает блюдо сытным, ароматным и удивительно вкусным. А на приготовление понадобится всего около 30 минут.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 2 шт.;
- цветная капуста — 250-300 г;
- молодая капуста — 80-120 г;
- лук — 1 шт.;
- чечевица — 80-100 г;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- укроп — по вкусу;
- зеленый лук — по вкусу;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- душистый перец — 4-6 горошин;
- приправа "10 овощей" — 1-1,5 ч. л.;
- куркума — 1/3 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- вода — 2,2-2,5 л.
Способ приготовления
- Сварить бульон из куриных бедер, добавив лавровый лист и душистый перец.
- Готовое мясо достать, отделить от костей и вернуть в кастрюлю.
- Добавить промытую чечевицу, мелко нарезанный лук и приправу.
- Через несколько минут добавить соцветия цветной капусты и нашинкованную молодую капусту.
- Плавленый сырок натереть и добавить в суп, постоянно помешивая до полного растворения.
- В конце добавить куркуму, соль и измельченную зелень. Прогреть еще несколько минут и снять с огня.
