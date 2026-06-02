Самый вкусный суп с чечевицей и цветной капустой: блюдо за 30 минут

Если хочется приготовить что-то питательное, но без лишних хлопот, этот суп станет отличным выбором. Сочетание нежной цветной капусты, чечевицы и сливочного сырка делает блюдо сытным, ароматным и удивительно вкусным. А на приготовление понадобится всего около 30 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриные бедра — 2 шт.;

цветная капуста — 250-300 г;

молодая капуста — 80-120 г;

лук — 1 шт.;

чечевица — 80-100 г;

плавленый сырок — 1 шт.;

укроп — по вкусу;

зеленый лук — по вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт.;

душистый перец — 4-6 горошин;

приправа "10 овощей" — 1-1,5 ч. л.;

куркума — 1/3 ч. л.;

соль — по вкусу;

вода — 2,2-2,5 л.

Способ приготовления

Сварить бульон из куриных бедер, добавив лавровый лист и душистый перец. Готовое мясо достать, отделить от костей и вернуть в кастрюлю. Добавить промытую чечевицу, мелко нарезанный лук и приправу. Через несколько минут добавить соцветия цветной капусты и нашинкованную молодую капусту. Плавленый сырок натереть и добавить в суп, постоянно помешивая до полного растворения. В конце добавить куркуму, соль и измельченную зелень. Прогреть еще несколько минут и снять с огня.

