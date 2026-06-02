Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Самый вкусный суп с чечевицей и цветной капустой: блюдо за 30 минут

Самый вкусный суп с чечевицей и цветной капустой: блюдо за 30 минут

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 14:44
Самый вкусный суп с чечевицей и цветной капустой: блюдо за 30 минут
Суп с чечевицей и цветной капустой. Фото: кадр из видео

Если хочется приготовить что-то питательное, но без лишних хлопот, этот суп станет отличным выбором. Сочетание нежной цветной капусты, чечевицы и сливочного сырка делает блюдо сытным, ароматным и удивительно вкусным. А на приготовление понадобится всего около 30 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриные бедра — 2 шт.;
  • цветная капуста — 250-300 г;
  • молодая капуста — 80-120 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чечевица — 80-100 г;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • укроп — по вкусу;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • душистый перец — 4-6 горошин;
  • приправа "10 овощей" — 1-1,5 ч. л.;
  • куркума — 1/3 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • вода — 2,2-2,5 л.
рецепт супу з сочевицею
Цветная капуста. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Сварить бульон из куриных бедер, добавив лавровый лист и душистый перец.
  2. Готовое мясо достать, отделить от костей и вернуть в кастрюлю.
  3. Добавить промытую чечевицу, мелко нарезанный лук и приправу.
  4. Через несколько минут добавить соцветия цветной капусты и нашинкованную молодую капусту.
  5. Плавленый сырок натереть и добавить в суп, постоянно помешивая до полного растворения.
  6. В конце добавить куркуму, соль и измельченную зелень. Прогреть еще несколько минут и снять с огня.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов первых блюд

Турецкий крем-суп из чечевицы — это полезно и очень вкусно.

Простой рецепт капустняка с ребрами и с копченым ароматом.

Читайте также:

Рецепт супа "Здоровье" для комфорта в желудке — 200 г куриной грудки.

Французский луковый суп — вкусное блюдо в холодное время года.

Наваристый капустняк по рецепту бабушки — все будут просить добавки.

рецепт суп чечевица
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации