Карась у вершковому соусі з овочами — найвдаліший домашній рецепт

Найвдаліший рецепт карасів — риба, яка смачніше, ніж в ресторані
Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто любить рибні страви. Завдяки вершковому соусу з овочами він набуває ніжної текстури, а аромат і смак нагадують ресторанну подачу. Простий набір продуктів і мінімум зусиль, а результат перевершує всі очікування.
Вам знадобиться:
- карась — 1 шт.;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- морква — 1 шт.;
- перець болгарський — 1 шт. (жовтий або червоний);
- помідор — 1 шт.;
- італійські трави — до свого смаку;
- борошно — 1 ст. л.;
- вершки — 250 мл.;
- петрушка — 1 пучок;
- олія та вершкове масло — для обсмажування.
Спосіб приготування
Карася нарізати порційними шматочками, натерти сіллю та чорним перцем, залишити маринуватись, поки готується засмажка.
На сковорідці розігріти суміш олії та вершкового масла. Додати подрібнену цибулю, обсмажити до м’якості, потім додати часник і готувати ще хвилину.
Моркву нарізати дрібними кубиками, всипати до цибулі, перемішати. Додати болгарський перець і помідор, обсмажити до м’якості овочів. Посолити, приправити італійськими травами, потім додати борошно та швидко розмішати.
Влити вершки, перемішати й довести соус до появи перших бульбашок. Додати подрібнену петрушку, ще раз перемішати й зняти з вогню. У форму для запікання викласти шматочки карася, зверху рівномірно розподілити овочеву підливу. Поставити форму в духовку, розігріту до 180 °C, і запікати близько двадцяти хвилин до утворення ніжної кремової заливки.
