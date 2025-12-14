Карась у вершковому соусі з овочами — найвдаліший домашній рецепт

Шматочки риби. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто любить рибні страви. Завдяки вершковому соусу з овочами він набуває ніжної текстури, а аромат і смак нагадують ресторанну подачу. Простий набір продуктів і мінімум зусиль, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

карась — 1 шт.;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

морква — 1 шт.;

перець болгарський — 1 шт. (жовтий або червоний);

помідор — 1 шт.;

італійські трави — до свого смаку;

борошно — 1 ст. л.;

вершки — 250 мл.;

петрушка — 1 пучок;

олія та вершкове масло — для обсмажування.

Спосіб приготування

Карася нарізати порційними шматочками, натерти сіллю та чорним перцем, залишити маринуватись, поки готується засмажка.

Овочі на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідці розігріти суміш олії та вершкового масла. Додати подрібнену цибулю, обсмажити до м’якості, потім додати часник і готувати ще хвилину.

Риба та овочі в тарілці. Фото: gospodynka.com.ua

Моркву нарізати дрібними кубиками, всипати до цибулі, перемішати. Додати болгарський перець і помідор, обсмажити до м’якості овочів. Посолити, приправити італійськими травами, потім додати борошно та швидко розмішати.

Риба та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Влити вершки, перемішати й довести соус до появи перших бульбашок. Додати подрібнену петрушку, ще раз перемішати й зняти з вогню. У форму для запікання викласти шматочки карася, зверху рівномірно розподілити овочеву підливу. Поставити форму в духовку, розігріту до 180 °C, і запікати близько двадцяти хвилин до утворення ніжної кремової заливки.

