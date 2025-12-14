Видео
Україна
Видео

Удачный рецепт карасей — рыба, которая вкуснее, чем в ресторане

Удачный рецепт карасей — рыба, которая вкуснее, чем в ресторане

Дата публикации 14 декабря 2025 02:44
Карась в сливочном соусе с овощами - самый удачный домашний рецепт
Кусочки рыбы. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит рыбные блюда. Благодаря сливочному соусу с овощами он приобретает нежную текстуру, а аромат и вкус напоминают ресторанную подачу. Простой набор продуктов и минимум усилий, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • карась — 1 шт.;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • морковь — 1 шт.;
  • перец болгарский — 1 шт. (желтый или красный);
  • помидор — 1 шт.;
  • итальянские травы — по своему вкусу;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сливки — 250 мл.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • растительное и сливочное масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Карася нарезать порционными кусочками, натереть солью и черным перцем, оставить мариноваться, пока готовится зажарка.

як приготувати карасі
Овощи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть смесь растительного и сливочного масла. Добавить измельченный лук, обжарить до мягкости, затем добавить чеснок и готовить еще минуту.

рецепт смаженого карася
Рыба и овощи в тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

Морковь нарезать мелкими кубиками, всыпать к луку, перемешать. Добавить болгарский перец и помидор, обжарить до мягкости овощей. Посолить, приправить итальянскими травами, затем добавить муку и быстро размешать.

рецет смажених карасів
Рыба и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Влить сливки, перемешать и довести соус до появления первых пузырьков. Добавить измельченную петрушку, еще раз перемешать и снять с огня. В форму для запекания выложить кусочки карася, сверху равномерно распределить овощную подливу. Поставить форму в духовку, разогретую до 180 °C, и запекать около двадцати минут до образования нежной кремовой заливки.

Ужин рыба рецепт обед карась
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
