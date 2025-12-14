Карась в сливочном соусе с овощами - самый удачный домашний рецепт

Удачный рецепт карасей — рыба, которая вкуснее, чем в ресторане
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит рыбные блюда. Благодаря сливочному соусу с овощами он приобретает нежную текстуру, а аромат и вкус напоминают ресторанную подачу. Простой набор продуктов и минимум усилий, а результат превосходит все ожидания.
Вам понадобится:
- карась — 1 шт.;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- морковь — 1 шт.;
- перец болгарский — 1 шт. (желтый или красный);
- помидор — 1 шт.;
- итальянские травы — по своему вкусу;
- мука — 1 ст. л.;
- сливки — 250 мл.;
- петрушка — 1 пучок;
- растительное и сливочное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Карася нарезать порционными кусочками, натереть солью и черным перцем, оставить мариноваться, пока готовится зажарка.
На сковороде разогреть смесь растительного и сливочного масла. Добавить измельченный лук, обжарить до мягкости, затем добавить чеснок и готовить еще минуту.
Морковь нарезать мелкими кубиками, всыпать к луку, перемешать. Добавить болгарский перец и помидор, обжарить до мягкости овощей. Посолить, приправить итальянскими травами, затем добавить муку и быстро размешать.
Влить сливки, перемешать и довести соус до появления первых пузырьков. Добавить измельченную петрушку, еще раз перемешать и снять с огня. В форму для запекания выложить кусочки карася, сверху равномерно распределить овощную подливу. Поставить форму в духовку, разогретую до 180 °C, и запекать около двадцати минут до образования нежной кремовой заливки.
