Карась в сливочном соусе с овощами - самый удачный домашний рецепт

Кусочки рыбы. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит рыбные блюда. Благодаря сливочному соусу с овощами он приобретает нежную текстуру, а аромат и вкус напоминают ресторанную подачу. Простой набор продуктов и минимум усилий, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

карась — 1 шт.;

соль, черный перец — по своему вкусу;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

морковь — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт. (желтый или красный);

помидор — 1 шт.;

итальянские травы — по своему вкусу;

мука — 1 ст. л.;

сливки — 250 мл.;

петрушка — 1 пучок;

растительное и сливочное масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Карася нарезать порционными кусочками, натереть солью и черным перцем, оставить мариноваться, пока готовится зажарка.

Овощи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть смесь растительного и сливочного масла. Добавить измельченный лук, обжарить до мягкости, затем добавить чеснок и готовить еще минуту.

Рыба и овощи в тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

Морковь нарезать мелкими кубиками, всыпать к луку, перемешать. Добавить болгарский перец и помидор, обжарить до мягкости овощей. Посолить, приправить итальянскими травами, затем добавить муку и быстро размешать.

Рыба и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Влить сливки, перемешать и довести соус до появления первых пузырьков. Добавить измельченную петрушку, еще раз перемешать и снять с огня. В форму для запекания выложить кусочки карася, сверху равномерно распределить овощную подливу. Поставить форму в духовку, разогретую до 180 °C, и запекать около двадцати минут до образования нежной кремовой заливки.

