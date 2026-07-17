Налисники з курячою начинкою та сиром: ситна страва за пів години

Налисники з куркою. Фото: кадр з відео

Налисники — це страва, яка завжди збирає родину за столом. Тонкі млинці з ніжною м’ясною начинкою виходять ситними, ароматними та дуже смачними. Додавання сиру робить начинку ще більш соковитою, а легка молочна заливка допомагає отримати ніжну текстуру після запікання. Такий рецепт можна приготувати без зайвого клопоту всього за 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 500 мл.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 200 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

олія — 20 мл.

Для начинки:

курячий фарш — 350 г;

цибуля — 1 шт.;

зелень — до смаку;

сіль — до смаку;

перець — до смаку;

італійські трави — до смаку;

твердий сир — 100 г.

Для заливки:

Читайте також:

яйця — 2 шт.;

молоко — 200 мл.;

сіль — дрібка.

Млинці з начинкою. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

З молока, яєць, борошна, солі, цукру та олії замісити однорідне тісто для млинців. Випекти тонкі налисники на добре розігрітій сковороді. Для начинки обсмажити курячий фарш із подрібненою цибулею. Додати сіль, перець, італійські трави та зелень. Наприкінці всипати натертий твердий сир і перемішати. На кожен млинець викласти начинку, загорнути рулетиком і перекласти у форму для запікання. Збити яйця з молоком і сіллю. Залити налисники отриманою сумішшю. Запікати до появи легкої рум’яної скоринки. Готові налисники подавати гарячими — вони виходять ніжними, соковитими та чудово смакують зі сметаною або улюбленим соусом.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.