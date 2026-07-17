Налисники з курячою начинкою та сиром: ситна страва за пів години

Налисники з 350 г курячого фаршу: рецепт за 30 хвилин
Налисники — це страва, яка завжди збирає родину за столом. Тонкі млинці з ніжною м’ясною начинкою виходять ситними, ароматними та дуже смачними. Додавання сиру робить начинку ще більш соковитою, а легка молочна заливка допомагає отримати ніжну текстуру після запікання. Такий рецепт можна приготувати без зайвого клопоту всього за 30 хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 500 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 200 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- олія — 20 мл.
Для начинки:
- курячий фарш — 350 г;
- цибуля — 1 шт.;
- зелень — до смаку;
- сіль — до смаку;
- перець — до смаку;
- італійські трави — до смаку;
- твердий сир — 100 г.
Для заливки:
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 200 мл.;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
- З молока, яєць, борошна, солі, цукру та олії замісити однорідне тісто для млинців.
- Випекти тонкі налисники на добре розігрітій сковороді.
- Для начинки обсмажити курячий фарш із подрібненою цибулею.
- Додати сіль, перець, італійські трави та зелень. Наприкінці всипати натертий твердий сир і перемішати.
- На кожен млинець викласти начинку, загорнути рулетиком і перекласти у форму для запікання.
- Збити яйця з молоком і сіллю. Залити налисники отриманою сумішшю.
- Запікати до появи легкої рум’яної скоринки.
- Готові налисники подавати гарячими — вони виходять ніжними, соковитими та чудово смакують зі сметаною або улюбленим соусом.
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