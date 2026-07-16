Кабачкові рулетики з сирною начинкою: простий рецепт на кожен день

Страва №1 з кабачків: рецепт на літо для обіду чи вечері
У сезон кабачків завжди хочеться спробувати щось нове та смачне. Ці ніжні кабачкові рулетики готуються із простих продуктів, а завдяки вершковому соусу та соковитим помідорам виходять дуже апетитними. Подавати їх можна як гарячими, так і охолодженими — смакують однаково чудово.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт. (850 г);
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — до смаку;
- борошно — 4–5 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для соусу:
- вершковий крем-сир — 150 г;
- сметана — 1 ст. л.;
- кріп — 1 пучок;
- часник — 1 зубчик;
- помідори — для начинки.
Спосіб приготування
- Кабачки натерти на тертці, добре відтиснути від зайвої рідини.
- Додати дрібно нарізану цибулю, яйця, сметану, сіль і перець.
- Додати борошно з розпушувачем та перемішати до однорідної маси.
- Деко застелити пергаментом, ложкою викласти невеликі коржики та випікати у розігрітій до 180 ºC духовці 25–30 хвилин.
- Для соусу змішати крем-сир, сметану, подрібнений кріп і часник.
- Готові кабачкові коржики змастити соусом, викласти дрібно нарізані помідори та згорнути рулетиками.
- Подавати одразу або після нетривалого охолодження.
- Страва виходить ніжною, ароматною та ідеально підходить для літнього меню.
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