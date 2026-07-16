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Головна Смак Страва №1 з кабачків: рецепт на літо для обіду чи вечері

Страва №1 з кабачків: рецепт на літо для обіду чи вечері

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 21:04
Кабачкові рулетики з сирною начинкою: простий рецепт на кожен день
Кабачкові рулетики з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

У сезон кабачків завжди хочеться спробувати щось нове та смачне. Ці ніжні кабачкові рулетики готуються із простих продуктів, а завдяки вершковому соусу та соковитим помідорам виходять дуже апетитними. Подавати їх можна як гарячими, так і охолодженими — смакують однаково чудово.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт. (850 г);
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • борошно — 4–5 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для соусу:

  • вершковий крем-сир — 150 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • кріп — 1 пучок;
  • часник — 1 зубчик;
  • помідори — для начинки.
рецепт кабачкових рулетиків з помідорами
Соус та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки натерти на тертці, добре відтиснути від зайвої рідини.
  2. Додати дрібно нарізану цибулю, яйця, сметану, сіль і перець.
  3. Додати борошно з розпушувачем та перемішати до однорідної маси.
  4. Деко застелити пергаментом, ложкою викласти невеликі коржики та випікати у розігрітій до 180 ºC духовці 25–30 хвилин.
  5. Для соусу змішати крем-сир, сметану, подрібнений кріп і часник.
  6. Готові кабачкові коржики змастити соусом, викласти дрібно нарізані помідори та згорнути рулетиками.
  7. Подавати одразу або після нетривалого охолодження. 
  8. Страва виходить ніжною, ароматною та ідеально підходить для літнього меню.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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Вечеря рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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