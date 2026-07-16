Рулетики из кабачков с творожной начинкой: простой рецепт на каждый день

Рулетики из кабачков с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

В сезон кабачков всегда хочется попробовать что-то новое и вкусное. Эти нежные кабачковые рулетики готовятся из простых продуктов, а благодаря сливочному соусу и сочным помидорам получаются очень аппетитными. Подавать их можно как горячими, так и охлаждёнными — они одинаково вкусны.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2 шт. (850 г);

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

мука — 4–5 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для соуса:

сливочный крем-сыр — 150 г;

сметана — 1 ст. л.;

укроп — 1 пучок;

чеснок — 1 зубчик;

помидоры — для начинки.

Соус и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Кабачки натереть на терке, хорошо отжать от лишней жидкости. Добавить мелко нарезанный лук, яйца, сметану, соль и перец. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородной массы. Противень застелить пергаментом, ложкой выложить небольшие лепешки и выпекать в разогретой до 180 ºC духовке 25–30 минут. Для соуса смешать крем-сыр, сметану, измельченный укроп и чеснок. Готовые кабачковые лепешки смазать соусом, выложить мелко нарезанные помидоры и свернуть рулетиками. Подавать сразу или после недолгого охлаждения. Блюдо получается нежным, ароматным и идеально подходит для летнего меню.

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