Рулетики из кабачков с творожной начинкой: простой рецепт на каждый день

Блюдо №1 из кабачков: рецепт на лето для обеда или ужина
В сезон кабачков всегда хочется попробовать что-то новое и вкусное. Эти нежные кабачковые рулетики готовятся из простых продуктов, а благодаря сливочному соусу и сочным помидорам получаются очень аппетитными. Подавать их можно как горячими, так и охлаждёнными — они одинаково вкусны.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт. (850 г);
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- мука — 4–5 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для соуса:
- сливочный крем-сыр — 150 г;
- сметана — 1 ст. л.;
- укроп — 1 пучок;
- чеснок — 1 зубчик;
- помидоры — для начинки.
Способ приготовления
- Кабачки натереть на терке, хорошо отжать от лишней жидкости.
- Добавить мелко нарезанный лук, яйца, сметану, соль и перец.
- Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородной массы.
- Противень застелить пергаментом, ложкой выложить небольшие лепешки и выпекать в разогретой до 180 ºC духовке 25–30 минут.
- Для соуса смешать крем-сыр, сметану, измельченный укроп и чеснок.
- Готовые кабачковые лепешки смазать соусом, выложить мелко нарезанные помидоры и свернуть рулетиками.
- Подавать сразу или после недолгого охлаждения.
- Блюдо получается нежным, ароматным и идеально подходит для летнего меню.
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