Блины с куриной начинкой и сыром: сытное блюдо за полчаса

Блины с курицей. Фото: кадр из видео

Блины — это блюдо, которое всегда собирает семью за столом. Тонкие блинчики с нежной мясной начинкой получаются сытными, ароматными и очень вкусными. Добавление творога делает начинку ещё более сочной, а лёгкая молочная заливка помогает получить нежную текстуру после запекания. Такое блюдо можно приготовить без лишних хлопот всего за 30 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 500 мл.;

яйца — 2 шт.;

мука — 200 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — 20 мл.

Для начинки:

куриный фарш — 350 г;

лук — 1 шт.;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

итальянские травы — по вкусу;

твердый сыр — 100 г.

Для заливки:

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яйца — 2 шт.;

молоко — 200 мл;

соль — щепотка.

Блины с начинкой. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Из молока, яиц, муки, соли, сахара и масла замесить однородное тесто для блинчиков. Испечь тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде. Для начинки обжарить куриный фарш с измельченным луком. Добавить соль, перец, итальянские травы и зелень. В конце всыпать натертый твёрдый сыр и перемешать. На каждый блин выложить начинку, свернуть рулетиком и переложить в форму для запекания. Взбить яйца с молоком и солью. Залить блинчики полученной смесью. Запекать до появления легкой румяной корочки. Готовые блинчики подавать горячими — они получаются нежными, сочными и прекрасно сочетаются со сметаной или любимым соусом.

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