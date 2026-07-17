Блины с куриной начинкой и сыром: сытное блюдо за полчаса

Блинчики из 350 г куриного фарша: рецепт за 30 минут
Блины — это блюдо, которое всегда собирает семью за столом. Тонкие блинчики с нежной мясной начинкой получаются сытными, ароматными и очень вкусными. Добавление творога делает начинку ещё более сочной, а лёгкая молочная заливка помогает получить нежную текстуру после запекания. Такое блюдо можно приготовить без лишних хлопот всего за 30 минут.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 500 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 200 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- растительное масло — 20 мл.
Для начинки:
- куриный фарш — 350 г;
- лук — 1 шт.;
- зелень — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- итальянские травы — по вкусу;
- твердый сыр — 100 г.
Для заливки:
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 200 мл;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Из молока, яиц, муки, соли, сахара и масла замесить однородное тесто для блинчиков.
- Испечь тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде.
- Для начинки обжарить куриный фарш с измельченным луком.
- Добавить соль, перец, итальянские травы и зелень. В конце всыпать натертый твёрдый сыр и перемешать.
- На каждый блин выложить начинку, свернуть рулетиком и переложить в форму для запекания.
- Взбить яйца с молоком и солью. Залить блинчики полученной смесью.
- Запекать до появления легкой румяной корочки.
- Готовые блинчики подавать горячими — они получаются нежными, сочными и прекрасно сочетаются со сметаной или любимым соусом.
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