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Главная Вкус Блинчики из 350 г куриного фарша: рецепт за 30 минут

Блинчики из 350 г куриного фарша: рецепт за 30 минут

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 21:04
Блины с куриной начинкой и сыром: сытное блюдо за полчаса
Блины с курицей. Фото: кадр из видео

Блины — это блюдо, которое всегда собирает семью за столом. Тонкие блинчики с нежной мясной начинкой получаются сытными, ароматными и очень вкусными. Добавление творога делает начинку ещё более сочной, а лёгкая молочная заливка помогает получить нежную текстуру после запекания. Такое блюдо можно приготовить без лишних хлопот всего за 30 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 500 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 200 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 20 мл.

Для начинки:

  • куриный фарш — 350 г;
  • лук — 1 шт.;
  • зелень — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • итальянские травы — по вкусу;
  • твердый сыр — 100 г.

Для заливки:

Читайте также:
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 200 мл;
  • соль — щепотка.
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Блины с начинкой. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Из молока, яиц, муки, соли, сахара и масла замесить однородное тесто для блинчиков.
  2. Испечь тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде.
  3. Для начинки обжарить куриный фарш с измельченным луком.
  4. Добавить соль, перец, итальянские травы и зелень. В конце всыпать натертый твёрдый сыр и перемешать.
  5. На каждый блин выложить начинку, свернуть рулетиком и переложить в форму для запекания.
  6. Взбить яйца с молоком и солью. Залить блинчики полученной смесью.
  7. Запекать до появления легкой румяной корочки.
  8. Готовые блинчики подавать горячими — они получаются нежными, сочными и прекрасно сочетаются со сметаной или любимым соусом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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