Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Ніжне куряче філе, яке тане в роті як масло — незвичайний кляр

Ніжне куряче філе, яке тане в роті як масло — незвичайний кляр

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 21:04
Оновлено: 20:41
Ніжне куряче філе в клярі за 15 хвилин — рецепт соковитої грудки, яка тане в роті
Куряче філе. Фото: кадр з відео

Цей рецепт доводить, що куряча грудка може бути неймовірно ніжною й соковитою. Завдяки сметанно-соєвому маринаду та простому кляру м’ясо буквально тане в роті. Ідеальний варіант для швидкої вечері, який завжди виходить ідеально.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 700 г;
  • сметана — 4 ст. ложки;
  • соєвий соус — 2–3 ст. ложки;
  • гірчиця — 1 ч. ложка;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2 ст. ложки;
  • сіль, чорний мелений перець, коріандр, паприка — до свого смаку;
  • олія для смаження — для фритюру або сковороди.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати невеликими шматочками — зручно, якщо вони всі однакового розміру, тоді просмажаться рівномірно.

рецепт смачної курки
Курка та спеції. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці змішати сметану, соєвий соус, гірчицю й подрібнений часник. Додати спеції: сіль, чорний перець, паприку та дрібку коріандру. Вбити яйце й ретельно перемішати до однорідності.

рецепт курячого філе
Куряче філе в маринаді. Фото: кадр з відео

Перекласти туди шматочки філе, перемішати, щоб кожен шматок був покритий маринадом. Накрити миску харчовою плівкою й поставити в холодильник на 2 години, щоб м’ясо добре просочилося. Після маринування додати до миски борошно, знову перемішати — маринад загусне і перетвориться на ніжний кляр.

рецепт курячого філе на пательні
Смажена курка. Фото: кадр з відео

У сковороді розігріти олію до середньої температури. Викладати шматочки курки по одному, не перевантажуючи сковороду. Смажити з обох боків до золотистої скоринки. Готове м’ясо викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті, зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт із фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

м'ясо рецепт курка маринад куряче філе
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації