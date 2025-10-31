Ніжне куряче філе в клярі за 15 хвилин — рецепт соковитої грудки, яка тане в роті

Куряче філе. Фото: кадр з відео

Цей рецепт доводить, що куряча грудка може бути неймовірно ніжною й соковитою. Завдяки сметанно-соєвому маринаду та простому кляру м’ясо буквально тане в роті. Ідеальний варіант для швидкої вечері, який завжди виходить ідеально.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряче філе — 700 г;

сметана — 4 ст. ложки;

соєвий соус — 2–3 ст. ложки;

гірчиця — 1 ч. ложка;

часник — 2–3 зубчики;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2 ст. ложки;

сіль, чорний мелений перець, коріандр, паприка — до свого смаку;

олія для смаження — для фритюру або сковороди.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати невеликими шматочками — зручно, якщо вони всі однакового розміру, тоді просмажаться рівномірно.

Курка та спеції. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці змішати сметану, соєвий соус, гірчицю й подрібнений часник. Додати спеції: сіль, чорний перець, паприку та дрібку коріандру. Вбити яйце й ретельно перемішати до однорідності.

Куряче філе в маринаді. Фото: кадр з відео

Перекласти туди шматочки філе, перемішати, щоб кожен шматок був покритий маринадом. Накрити миску харчовою плівкою й поставити в холодильник на 2 години, щоб м’ясо добре просочилося. Після маринування додати до миски борошно, знову перемішати — маринад загусне і перетвориться на ніжний кляр.

Смажена курка. Фото: кадр з відео

У сковороді розігріти олію до середньої температури. Викладати шматочки курки по одному, не перевантажуючи сковороду. Смажити з обох боків до золотистої скоринки. Готове м’ясо викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті, зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт із фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.