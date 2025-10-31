Ніжне куряче філе в клярі за 15 хвилин — рецепт соковитої грудки, яка тане в роті

Ніжне куряче філе, яке тане в роті як масло — незвичайний кляр
Цей рецепт доводить, що куряча грудка може бути неймовірно ніжною й соковитою. Завдяки сметанно-соєвому маринаду та простому кляру м’ясо буквально тане в роті. Ідеальний варіант для швидкої вечері, який завжди виходить ідеально.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 700 г;
- сметана — 4 ст. ложки;
- соєвий соус — 2–3 ст. ложки;
- гірчиця — 1 ч. ложка;
- часник — 2–3 зубчики;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2 ст. ложки;
- сіль, чорний мелений перець, коріандр, паприка — до свого смаку;
- олія для смаження — для фритюру або сковороди.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати невеликими шматочками — зручно, якщо вони всі однакового розміру, тоді просмажаться рівномірно.
У глибокій мисці змішати сметану, соєвий соус, гірчицю й подрібнений часник. Додати спеції: сіль, чорний перець, паприку та дрібку коріандру. Вбити яйце й ретельно перемішати до однорідності.
Перекласти туди шматочки філе, перемішати, щоб кожен шматок був покритий маринадом. Накрити миску харчовою плівкою й поставити в холодильник на 2 години, щоб м’ясо добре просочилося. Після маринування додати до миски борошно, знову перемішати — маринад загусне і перетвориться на ніжний кляр.
У сковороді розігріти олію до середньої температури. Викладати шматочки курки по одному, не перевантажуючи сковороду. Смажити з обох боків до золотистої скоринки. Готове м’ясо викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії.
