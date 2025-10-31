Видео
Видео

Нежное куриное филе, тает во рту как масло — необычный кляр

Нежное куриное филе, тает во рту как масло — необычный кляр

Дата публикации 31 октября 2025 21:04
обновлено: 20:41
Нежное куриное филе в кляре за 15 минут — рецепт сочной грудки, которая тает во рту
Куриное филе. Фото: кадр из видео

Этот рецепт доказывает, что куриная грудка может быть невероятно нежной и сочной. Благодаря сметанно-соевому маринаду и простому кляру мясо буквально тает во рту. Идеальный вариант для быстрого ужина, который всегда получается идеально.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 700 г;
  • сметана — 4 ст. ложки;
  • соевый соус — 2-3 ст. ложки;
  • горчица — 1 ч. ложка;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. ложки;
  • соль, черный молотый перец, кориандр, паприка — по своему вкусу;
  • масло для жарки — для фритюра или сковороды.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать небольшими кусочками — удобно, если они все одинакового размера, тогда прожарятся равномерно.

рецепт смачної курки
Курица и специи. Фото: кадр из видео

В глубокой миске смешать сметану, соевый соус, горчицу и измельченный чеснок. Добавить специи: соль, черный перец, паприку и щепотку кориандра. Вбить яйцо и тщательно перемешать до однородности.

рецепт курячого філе
Куриное филе в маринаде. Фото: кадр из видео

Переложить туда кусочки филе, перемешать, чтобы каждый кусок был покрыт маринадом. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2 часа, чтобы мясо хорошо пропиталось. После маринования добавить в миску муку, снова перемешать — маринад загустеет и превратится в нежный кляр.

рецепт курячого філе на пательні
Жареная курица. Фото: кадр из видео

В сковороде разогреть растительное масло до средней температуры. Выкладывать кусочки курицы по одному, не перегружая сковороду. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки. Готовое мясо выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
