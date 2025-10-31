Нежное куриное филе в кляре за 15 минут — рецепт сочной грудки, которая тает во рту

Куриное филе. Фото: кадр из видео

Этот рецепт доказывает, что куриная грудка может быть невероятно нежной и сочной. Благодаря сметанно-соевому маринаду и простому кляру мясо буквально тает во рту. Идеальный вариант для быстрого ужина, который всегда получается идеально.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе — 700 г;

сметана — 4 ст. ложки;

соевый соус — 2-3 ст. ложки;

горчица — 1 ч. ложка;

чеснок — 2-3 зубчика;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. ложки;

соль, черный молотый перец, кориандр, паприка — по своему вкусу;

масло для жарки — для фритюра или сковороды.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать небольшими кусочками — удобно, если они все одинакового размера, тогда прожарятся равномерно.

Курица и специи. Фото: кадр из видео

В глубокой миске смешать сметану, соевый соус, горчицу и измельченный чеснок. Добавить специи: соль, черный перец, паприку и щепотку кориандра. Вбить яйцо и тщательно перемешать до однородности.

Куриное филе в маринаде. Фото: кадр из видео

Переложить туда кусочки филе, перемешать, чтобы каждый кусок был покрыт маринадом. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2 часа, чтобы мясо хорошо пропиталось. После маринования добавить в миску муку, снова перемешать — маринад загустеет и превратится в нежный кляр.

Жареная курица. Фото: кадр из видео

В сковороде разогреть растительное масло до средней температуры. Выкладывать кусочки курицы по одному, не перегружая сковороду. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки. Готовое мясо выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные, с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.