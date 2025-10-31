Нежное куриное филе в кляре за 15 минут — рецепт сочной грудки, которая тает во рту

Нежное куриное филе, тает во рту как масло — необычный кляр
Этот рецепт доказывает, что куриная грудка может быть невероятно нежной и сочной. Благодаря сметанно-соевому маринаду и простому кляру мясо буквально тает во рту. Идеальный вариант для быстрого ужина, который всегда получается идеально.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- куриное филе — 700 г;
- сметана — 4 ст. ложки;
- соевый соус — 2-3 ст. ложки;
- горчица — 1 ч. ложка;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст. ложки;
- соль, черный молотый перец, кориандр, паприка — по своему вкусу;
- масло для жарки — для фритюра или сковороды.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать небольшими кусочками — удобно, если они все одинакового размера, тогда прожарятся равномерно.
В глубокой миске смешать сметану, соевый соус, горчицу и измельченный чеснок. Добавить специи: соль, черный перец, паприку и щепотку кориандра. Вбить яйцо и тщательно перемешать до однородности.
Переложить туда кусочки филе, перемешать, чтобы каждый кусок был покрыт маринадом. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2 часа, чтобы мясо хорошо пропиталось. После маринования добавить в миску муку, снова перемешать — маринад загустеет и превратится в нежный кляр.
В сковороде разогреть растительное масло до средней температуры. Выкладывать кусочки курицы по одному, не перегружая сковороду. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки. Готовое мясо выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные, с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!