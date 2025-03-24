Божественний сніданок із сиру за 15 хвилин — швидко і смачно

Новий божественний сніданок за 15 хв — знадобиться сир
Якщо шукаєте нову ідею для швидкого та смачного сніданку, приготуйте сирні смужки на сковороді. Усього 15 хвилин — і на столі ароматна страва з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою, яка точно сподобається всій родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир 5% — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- сухий часник — за смаком;
- твердий сир — 100 г;
- кріп — 2 ст. л.;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 10 г;
- олія — 1 ст. л. (для смаження).
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати кисломолочний сир із яйцями, додати сіль та сухий часник. Все ретельно розім’яти виделкою до однорідної маси.
Твердий сир натерти на терці, додати до сиру разом із кропом.
Всипати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто руками. Тісто розкачати в пласт, нарізати смужками бажаної ширини.
У сковороді розігріти олію й обсмажити смужки тіста до золотистої скоринки з обох боків.
Готові вироби викласти на паперові рушники, щоб прибрати надлишки олії. Подавати теплими.
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