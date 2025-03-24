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Новий божественний сніданок за 15 хв — знадобиться сир

24 березня 2025 06:13
Марина Євтягіна - Редактор
Божественний сніданок із сиру за 15 хвилин — швидко і смачно
Сирний сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо шукаєте нову ідею для швидкого та смачного сніданку, приготуйте сирні смужки на сковороді. Усього 15 хвилин — і на столі ароматна страва з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою, яка точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир 5% — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • сухий часник — за смаком;
  • твердий сир — 100 г;
  • кріп — 2 ст. л.;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • олія — 1 ст. л. (для смаження).

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кисломолочний сир із яйцями, додати сіль та сухий часник. Все ретельно розім’яти виделкою до однорідної маси.

що приготувати з кисломолочного сиру
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Твердий сир натерти на терці, додати до сиру разом із кропом.

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Сирні палички. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто руками. Тісто розкачати в пласт, нарізати смужками бажаної ширини.

новий рецепт приготування страви з сиру на сніданок
Сирні палички на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороді розігріти олію й обсмажити смужки тіста до золотистої скоринки з обох боків.

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Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готові вироби викласти на паперові рушники, щоб прибрати надлишки олії. Подавати теплими.

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