Божественний сніданок із сиру за 15 хвилин — швидко і смачно

Сирний сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте нову ідею для швидкого та смачного сніданку, приготуйте сирні смужки на сковороді. Усього 15 хвилин — і на столі ароматна страва з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою, яка точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир 5% — 300 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — за смаком;

сухий часник — за смаком;

твердий сир — 100 г;

кріп — 2 ст. л.;

борошно — 250 г;

розпушувач — 10 г;

олія — 1 ст. л. (для смаження).

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кисломолочний сир із яйцями, додати сіль та сухий часник. Все ретельно розім’яти виделкою до однорідної маси.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Твердий сир натерти на терці, додати до сиру разом із кропом.

Сирні палички. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто руками. Тісто розкачати в пласт, нарізати смужками бажаної ширини.

Сирні палички на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороді розігріти олію й обсмажити смужки тіста до золотистої скоринки з обох боків.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готові вироби викласти на паперові рушники, щоб прибрати надлишки олії. Подавати теплими.

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