Сніданок за 20 хвилин — знадобиться пачка сиру та яблуко

Сніданок за 20 хвилин. Фото: gospodynka.com.ua

Ситний і корисний сніданок можна приготувати всього за 20 хвилин. Пачка кисломолочного сиру, свіже яблуко та кілька простих інгредієнтів перетворюються на ароматну випічку з корицею. Цей простий рецепт стане улюбленим для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 200 г;

цукор — 80 г;

сіль — дрібка;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло — 60 г;

ванільний цукор — 8 г;

борошно — 230 г;

розпушувач — 10 г;

яблуко — 1 шт.

Посипка:

цукор — 3 ст. л.;

кориця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У глибоку миску викласти кисломолочний сир, додати цукор, сіль, яйце, розтоплене вершкове масло та ванільний цукор. Добре перемішати до однорідності.

Сир та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати борошно з розпушувачем і замісити м'яке тісто. Яблуко очистити, нарізати маленькими кубиками та додати в тісто, ретельно перемішавши.

Кориця та кульки. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на невеликі частини, сформувати кульки. Приготування посипки. Змішати цукор і корицю, обкачати в суміші кожну кульку.

Готові кульки. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом, викласти кульки на невеликій відстані одна від одної.

Сирне печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 20 хвилин. Готову випічку охолодити та подавати до чаю чи кави.

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