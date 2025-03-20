Сніданок за 20 хвилин — знадобиться пачка сиру та яблуко

Сніданок за 20 хвилин — знадобиться пачка сиру та одне яблуко
Ситний і корисний сніданок можна приготувати всього за 20 хвилин. Пачка кисломолочного сиру, свіже яблуко та кілька простих інгредієнтів перетворюються на ароматну випічку з корицею. Цей простий рецепт стане улюбленим для всієї родини.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 200 г;
- цукор — 80 г;
- сіль — дрібка;
- яйце — 1 шт.;
- вершкове масло — 60 г;
- ванільний цукор — 8 г;
- борошно — 230 г;
- розпушувач — 10 г;
- яблуко — 1 шт.
Посипка:
- цукор — 3 ст. л.;
- кориця — 1 ч. л.
Спосіб приготування
У глибоку миску викласти кисломолочний сир, додати цукор, сіль, яйце, розтоплене вершкове масло та ванільний цукор. Добре перемішати до однорідності.
Всипати борошно з розпушувачем і замісити м'яке тісто. Яблуко очистити, нарізати маленькими кубиками та додати в тісто, ретельно перемішавши.
Розділити тісто на невеликі частини, сформувати кульки. Приготування посипки. Змішати цукор і корицю, обкачати в суміші кожну кульку.
Форму для випікання застелити пергаментом, викласти кульки на невеликій відстані одна від одної.
Випікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 20 хвилин. Готову випічку охолодити та подавати до чаю чи кави.
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