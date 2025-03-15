Смачніше за сирники і млинці — рецепт сніданку з фото

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичні сирники та млинці вже не дивують, спробуйте цей сніданок. Ароматна страва з зеленню, ковбасою та розплавленим сиром точно стане вашим улюбленим ранковим рецептом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

сіль — дрібка;

молоко — 250 мл;

борошно — 130 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

шпинат — 1 пучок;

ковбаса — 150 г;

сир твердий — 200 г;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Яйця змішати з сіллю та молоком, додати борошно й перемішати до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Зелену цибулю та шпинат дрібно нарізати, ковбасу порізати кубиками. Додати все до тіста й добре перемішати.

Додавання начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду змастити олією, вилити тісто й обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки.

Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Перевернути млинець, посипати тертим сиром, обсмажувати ще 1 хвилину. Скласти навпіл, прогріти 30 секунд і зняти зі сковорідки.

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

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