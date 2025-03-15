Смачніше за сирники і млинці — рецепт сніданку з фото

Новий смак, сніданок мрії — смачніше за сирники і млинці
Якщо звичні сирники та млинці вже не дивують, спробуйте цей сніданок. Ароматна страва з зеленню, ковбасою та розплавленим сиром точно стане вашим улюбленим ранковим рецептом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт.;
- сіль — дрібка;
- молоко — 250 мл;
- борошно — 130 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- шпинат — 1 пучок;
- ковбаса — 150 г;
- сир твердий — 200 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Яйця змішати з сіллю та молоком, додати борошно й перемішати до однорідної консистенції.
Зелену цибулю та шпинат дрібно нарізати, ковбасу порізати кубиками. Додати все до тіста й добре перемішати.
Сковороду змастити олією, вилити тісто й обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки.
Перевернути млинець, посипати тертим сиром, обсмажувати ще 1 хвилину. Скласти навпіл, прогріти 30 секунд і зняти зі сковорідки.
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