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Новий смак, сніданок мрії — смачніше за сирники і млинці

15 березня 2025 06:05
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачніше за сирники і млинці — рецепт сніданку з фото
Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо звичні сирники та млинці вже не дивують, спробуйте цей сніданок. Ароматна страва з зеленню, ковбасою та розплавленим сиром точно стане вашим улюбленим ранковим рецептом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 5 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • молоко — 250 мл;
  • борошно — 130 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • шпинат — 1 пучок;
  • ковбаса — 150 г;
  • сир твердий — 200 г;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Яйця змішати з сіллю та молоком, додати борошно й перемішати до однорідної консистенції.

швидкі млинці з начинкою на сніданок
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Зелену цибулю та шпинат дрібно нарізати, ковбасу порізати кубиками. Додати все до тіста й добре перемішати.

смачні млинці з начинкою на сніданок
Додавання начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду змастити олією, вилити тісто й обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки.

млинці з начинкою на сніданок
Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Перевернути млинець, посипати тертим сиром, обсмажувати ще 1 хвилину. Скласти навпіл, прогріти 30 секунд і зняти зі сковорідки.

млинці на сніданок
Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

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