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Новый вкус, завтрак мечты — вкуснее сырников и блинов

15 марта 2025 06:05
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкуснее сырников и блинов — рецепт завтрака с фото
Блинчики с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если привычные сырники и блины уже не удивляют, попробуйте этот завтрак. Ароматное блюдо с зеленью, колбасой и расплавленным сыром точно станет вашим любимым утренним рецептом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • соль — щепотка;
  • молоко — 250 мл.;
  • мука — 130 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • шпинат — 1 пучок;
  • колбаса — 150 г;
  • сыр твердый — 200 г;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Яйца смешать с солью и молоком, добавить муку и перемешать до однородной консистенции.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Зеленый лук и шпинат мелко нарезать, колбасу порезать кубиками. Добавить все в тесто и хорошо перемешать.

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Добавление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду смазать растительным маслом, вылить тесто и обжарить на среднем огне до золотистой корочки.

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Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Перевернуть блинчик, посыпать тертым сыром, обжаривать еще 1 минуту. Сложить пополам, прогреть 30 секунд и снять со сковородки.

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Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

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