Вкуснее сырников и блинов — рецепт завтрака с фото

Блинчики с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Если привычные сырники и блины уже не удивляют, попробуйте этот завтрак. Ароматное блюдо с зеленью, колбасой и расплавленным сыром точно станет вашим любимым утренним рецептом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

соль — щепотка;

молоко — 250 мл.;

мука — 130 г;

зеленый лук — 1 пучок;

шпинат — 1 пучок;

колбаса — 150 г;

сыр твердый — 200 г;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Яйца смешать с солью и молоком, добавить муку и перемешать до однородной консистенции.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Зеленый лук и шпинат мелко нарезать, колбасу порезать кубиками. Добавить все в тесто и хорошо перемешать.

Добавление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду смазать растительным маслом, вылить тесто и обжарить на среднем огне до золотистой корочки.

Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Перевернуть блинчик, посыпать тертым сыром, обжаривать еще 1 минуту. Сложить пополам, прогреть 30 секунд и снять со сковородки.

Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

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