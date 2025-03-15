Вкуснее сырников и блинов — рецепт завтрака с фото

Новый вкус, завтрак мечты — вкуснее сырников и блинов
Если привычные сырники и блины уже не удивляют, попробуйте этот завтрак. Ароматное блюдо с зеленью, колбасой и расплавленным сыром точно станет вашим любимым утренним рецептом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- соль — щепотка;
- молоко — 250 мл.;
- мука — 130 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- шпинат — 1 пучок;
- колбаса — 150 г;
- сыр твердый — 200 г;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Яйца смешать с солью и молоком, добавить муку и перемешать до однородной консистенции.
Зеленый лук и шпинат мелко нарезать, колбасу порезать кубиками. Добавить все в тесто и хорошо перемешать.
Сковороду смазать растительным маслом, вылить тесто и обжарить на среднем огне до золотистой корочки.
Перевернуть блинчик, посыпать тертым сыром, обжаривать еще 1 минуту. Сложить пополам, прогреть 30 секунд и снять со сковородки.
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