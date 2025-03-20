Завтрак за 20 минут — понадобится пачка творога и яблоко

Завтрак за 20 минут. Фото: gospodynka.com.ua

Сытный и полезный завтрак можно приготовить всего за 20 минут. Пачка творога, свежее яблоко и несколько простых ингредиентов превращаются в ароматную выпечку с корицей. Этот простой рецепт станет любимым для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог — 200 г;

сахар — 80 г;

соль — щепотка;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 60 г;

ванильный сахар — 8 г;

мука — 230 г;

разрыхлитель — 10 г;

яблоко — 1 шт.

Посыпка:

сахар — 3 ст. л.;

корица — 1 ч. л.

Способ приготовления

В глубокую миску выложить творог, добавить сахар, соль, яйцо, растопленное сливочное масло и ванильный сахар. Хорошо перемешать до однородности.

Творог и яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Яблоко очистить, нарезать маленькими кубиками и добавить в тесто, тщательно перемешав.

Корица и шарики. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на небольшие части, сформировать шарики. Приготовление посыпки. Смешать сахар и корицу, обвалять в смеси каждый шарик.

Готовые шарики. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания застелить пергаментом, выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга.

Творожное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 20 минут. Готовую выпечку охладить и подавать к чаю или кофе.

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