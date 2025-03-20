Завтрак за 20 минут — понадобится пачка творога и яблоко

Завтрак за 20 минут — понадобится пачка творога и одно яблоко
Сытный и полезный завтрак можно приготовить всего за 20 минут. Пачка творога, свежее яблоко и несколько простых ингредиентов превращаются в ароматную выпечку с корицей. Этот простой рецепт станет любимым для всей семьи.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог — 200 г;
- сахар — 80 г;
- соль — щепотка;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 60 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- мука — 230 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- яблоко — 1 шт.
Посыпка:
- сахар — 3 ст. л.;
- корица — 1 ч. л.
Способ приготовления
В глубокую миску выложить творог, добавить сахар, соль, яйцо, растопленное сливочное масло и ванильный сахар. Хорошо перемешать до однородности.
Всыпать муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Яблоко очистить, нарезать маленькими кубиками и добавить в тесто, тщательно перемешав.
Разделить тесто на небольшие части, сформировать шарики. Приготовление посыпки. Смешать сахар и корицу, обвалять в смеси каждый шарик.
Форму для выпекания застелить пергаментом, выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга.
Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 20 минут. Готовую выпечку охладить и подавать к чаю или кофе.
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