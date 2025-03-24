Божественный завтрак из творога за 15 минут — быстро и вкусно

Сырный завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Если ищете новую идею для быстрого и вкусного завтрака, приготовьте сырные полоски на сковороде. Всего 15 минут — и на столе ароматное блюдо с хрустящей корочкой и нежной серединкой, которое точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог 5% — 300 г;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

сухой чеснок — по вкусу;

твердый сыр — 100 г;

укроп — 2 ст. л.;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 10 г;

растительное масло — 1 ст. л. (для жарки).

Способ приготовления

В глубокой миске смешать творог с яйцами, добавить соль и сухой чеснок. Все тщательно размять вилкой до однородной массы.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Твердый сыр натереть на терке, добавить к сыру вместе с укропом.

Творожные палочки. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто руками. Тесто раскатать в пласт, нарезать полосками желаемой ширины.

Творожные палочки на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде разогреть масло и обжарить полоски теста до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые изделия выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавать теплыми.

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