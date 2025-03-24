Божественный завтрак из творога за 15 минут — быстро и вкусно

Новый божественный завтрак за 15 мин — понадобится творог
Если ищете новую идею для быстрого и вкусного завтрака, приготовьте сырные полоски на сковороде. Всего 15 минут — и на столе ароматное блюдо с хрустящей корочкой и нежной серединкой, которое точно понравится всей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог 5% — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- сухой чеснок — по вкусу;
- твердый сыр — 100 г;
- укроп — 2 ст. л.;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- растительное масло — 1 ст. л. (для жарки).
Способ приготовления
В глубокой миске смешать творог с яйцами, добавить соль и сухой чеснок. Все тщательно размять вилкой до однородной массы.
Твердый сыр натереть на терке, добавить к сыру вместе с укропом.
Всыпать муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто руками. Тесто раскатать в пласт, нарезать полосками желаемой ширины.
В сковороде разогреть масло и обжарить полоски теста до золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые изделия выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавать теплыми.
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