Мʼясо з солоними огірками на вечерю за 20 хвилин — швидкий рецепт

Новий рецепт вечері за 20 хвилин — мʼясо + солені огірки
Коли потрібно швидко приготувати ситну й по-справжньому домашню вечерю, цей рецепт стає справжньою знахідкою. Поєднання мʼяса і солоних огірків дає насичений, глибокий смак, який знайомий багатьом ще з дитинства. Ароматна томатна підлива робить страву соковитою, а ніжне картопляне пюре ідеально доповнює її.
Вам знадобиться:
- свинина — 500 г;
- цибуля — 300 г;
- солоні огірки — 400 г;
- томатний сік — 200 г;
- борошно — 1 ст. л.;
- вода холодна — 50 г;
- часник — 3–4 зубчики;
- лавровий лист — за смаком;
- духмяний перець горошком — за смаком;
- сіль — за смаком;
- цукор — дрібка;
- олія — для обсмажування.
Для пюре:
- картопля — 700 г;
- молоко гаряче — 1000 г;
- вершкове масло — 30 г.
Спосіб приготування
Свинину нарізати смужками поперек волокон, а потім порційними шматочками. На добре розігрітій сковороді з олією обсмажити мʼясо до легкої румʼяності. Додати нарізану цибулю і готувати разом, поки вона стане мʼякою та прозорою.
Солоні огірки нарізати соломкою, додати до мʼяса з цибулею та протушити кілька хвилин, щоб вони віддали аромат і смак. Влити томатний сік. За бажанням борошно розмішати з холодною водою до однорідності й додати в підливу для густоти.
Додати подрібнений часник, лавровий лист, духмяний перець, сіль і дрібку цукру. Зменшити вогонь і залишити страву томитися до мʼякості мʼяса та насиченого смаку підливи.
Картоплю очистити, нарізати великими шматочками й відварити у підсоленій воді до готовності. Воду злити, картоплю потовкти, поступово додати гаряче молоко та вершкове масло. Добре вимішати до ніжної, повітряної консистенції. Подавати мʼясо з солоними огірками разом із гарячим картопляним пюре.
