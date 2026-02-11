Мʼясо з солоними огірками на вечерю за 20 хвилин — швидкий рецепт

Нарізане мʼясо. Фото: gospodynka.com.ua

Коли потрібно швидко приготувати ситну й по-справжньому домашню вечерю, цей рецепт стає справжньою знахідкою. Поєднання мʼяса і солоних огірків дає насичений, глибокий смак, який знайомий багатьом ще з дитинства. Ароматна томатна підлива робить страву соковитою, а ніжне картопляне пюре ідеально доповнює її.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свинина — 500 г;

цибуля — 300 г;

солоні огірки — 400 г;

томатний сік — 200 г;

борошно — 1 ст. л.;

вода холодна — 50 г;

часник — 3–4 зубчики;

лавровий лист — за смаком;

духмяний перець горошком — за смаком;

сіль — за смаком;

цукор — дрібка;

олія — для обсмажування.

Для пюре:

картопля — 700 г;

молоко гаряче — 1000 г;

вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Свинину нарізати смужками поперек волокон, а потім порційними шматочками. На добре розігрітій сковороді з олією обсмажити мʼясо до легкої румʼяності. Додати нарізану цибулю і готувати разом, поки вона стане мʼякою та прозорою.

Свинина та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Солоні огірки нарізати соломкою, додати до мʼяса з цибулею та протушити кілька хвилин, щоб вони віддали аромат і смак. Влити томатний сік. За бажанням борошно розмішати з холодною водою до однорідності й додати в підливу для густоти.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Додати подрібнений часник, лавровий лист, духмяний перець, сіль і дрібку цукру. Зменшити вогонь і залишити страву томитися до мʼякості мʼяса та насиченого смаку підливи.

Пюре з мʼясом. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю очистити, нарізати великими шматочками й відварити у підсоленій воді до готовності. Воду злити, картоплю потовкти, поступово додати гаряче молоко та вершкове масло. Добре вимішати до ніжної, повітряної консистенції. Подавати мʼясо з солоними огірками разом із гарячим картопляним пюре.

