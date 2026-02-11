Мясо с солеными огурцами на ужин за 20 минут — быстрый рецепт

Новый рецепт ужина за 20 минут — мясо + соленые огурцы
Когда нужно быстро приготовить сытный и по-настоящему домашний ужин, этот рецепт становится настоящей находкой. Сочетание мяса и соленых огурцов дает насыщенный, глубокий вкус, который знаком многим еще с детства. Ароматная томатная подлива делает блюдо сочным, а нежное картофельное пюре идеально дополняет его.
Вам понадобится:
- свинина — 500 г;
- лук — 300 г;
- соленые огурцы — 400 г;
- томатный сок — 200 г;
- мука — 1 ст. л.;
- вода холодная — 50 г;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- лавровый лист — по вкусу;
- душистый перец горошком — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- сахар — щепотка;
- масло — для обжаривания.
Для пюре:
- картофель — 700 г;
- молоко горячее — 1000 г;
- сливочное масло — 30 г.
Способ приготовления
Свинину нарезать полосками поперек волокон, а затем порционными кусочками. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжарить мясо до легкой румяности. Добавить нарезанный лук и готовить вместе, пока он не станет мягким и прозрачным.
Соленые огурцы нарезать соломкой, добавить к мясу с луком и протушить несколько минут, чтобы они отдали аромат и вкус. Влить томатный сок. По желанию муку размешать с холодной водой до однородности и добавить в подливу для густоты.
Добавить измельченный чеснок, лавровый лист, душистый перец, соль и щепотку сахара. Уменьшить огонь и оставить блюдо томиться до мягкости мяса и насыщенного вкуса подливки.
Картофель очистить, нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Воду слить, картофель растолочь, постепенно добавить горячее молоко и сливочное масло. Хорошо вымешать до нежной, воздушной консистенции. Подавать мясо с солеными огурцами вместе с горячим картофельным пюре.
