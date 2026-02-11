Мясо с солеными огурцами на ужин за 20 минут — быстрый рецепт

Нарезанное мясо. Фото: gospodynka.com.ua

Когда нужно быстро приготовить сытный и по-настоящему домашний ужин, этот рецепт становится настоящей находкой. Сочетание мяса и соленых огурцов дает насыщенный, глубокий вкус, который знаком многим еще с детства. Ароматная томатная подлива делает блюдо сочным, а нежное картофельное пюре идеально дополняет его.

Вам понадобится:

свинина — 500 г;

лук — 300 г;

соленые огурцы — 400 г;

томатный сок — 200 г;

мука — 1 ст. л.;

вода холодная — 50 г;

чеснок — 3-4 зубчика;

лавровый лист — по вкусу;

душистый перец горошком — по вкусу;

соль — по вкусу;

сахар — щепотка;

масло — для обжаривания.

Для пюре:

картофель — 700 г;

молоко горячее — 1000 г;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Свинину нарезать полосками поперек волокон, а затем порционными кусочками. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжарить мясо до легкой румяности. Добавить нарезанный лук и готовить вместе, пока он не станет мягким и прозрачным.

Свинина и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Соленые огурцы нарезать соломкой, добавить к мясу с луком и протушить несколько минут, чтобы они отдали аромат и вкус. Влить томатный сок. По желанию муку размешать с холодной водой до однородности и добавить в подливу для густоты.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить измельченный чеснок, лавровый лист, душистый перец, соль и щепотку сахара. Уменьшить огонь и оставить блюдо томиться до мягкости мяса и насыщенного вкуса подливки.

Пюре с мясом. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель очистить, нарезать крупными кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Воду слить, картофель растолочь, постепенно добавить горячее молоко и сливочное масло. Хорошо вымешать до нежной, воздушной консистенции. Подавать мясо с солеными огурцами вместе с горячим картофельным пюре.

